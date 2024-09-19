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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Германии "немедленно" готовят новый пакет помощи Украине на около 400 миллионов евро

В Германии "немедленно" готовят новый пакет помощи Украине на около 400 миллионов евро

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:35  •  9097 просмотра

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Германия планирует одобрить внеплановую военную помощь Украине на 400 млн евро. Министерство финансов ФРГ просит срочно утвердить дополнительные расходы для реализации мероприятий в 2024 году.

Германия намерена одобрить внеплановое предоставление военной помощи Украине на около 400 миллионов евро, говорится в письме Министерства финансов Германии, с которым ознакомилось агентство Reuters в четверг, сообщает УНН.

Учитывая военную ситуацию в Украине, которая постоянно ухудшается, существует серьезный риск того, что Украина, без значительно увеличенной материальной поддержки, может потерпеть поражение в своей оборонной кампании

- говорится в письме.

Министерство финансов страны, после запроса министерства обороны, просит одобрить дополнительные расходы бюджетным комитетом нижней палаты парламента.

Возникла незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро, которая стала конкретной только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям, предъявляемым к незапланированной потребности

- говорится в письме.

Как указали в Минфине ФРГ, это требование должно быть выполнено "немедленно" для реализации мероприятий в 2024 году, чтобы они могли иметь влияние в течение этого года. 

Агентство отмечает, что в бюджете Германии на 2024 год заложена помощь Украине в размере около 8 миллиардов евро.

Писториус ответил на угрозы путина: использовать дальнобойное оружие для ударов по рф позволяет международное право14 сентября 2024, 10:25 • 28844 просмотра

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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