В Германии "немедленно" готовят новый пакет помощи Украине на около 400 миллионов евро

Германия намерена одобрить внеплановое предоставление военной помощи Украине на около 400 миллионов евро, говорится в письме Министерства финансов Германии, с которым ознакомилось агентство Reuters в четверг, сообщает УНН.

Учитывая военную ситуацию в Украине, которая постоянно ухудшается, существует серьезный риск того, что Украина, без значительно увеличенной материальной поддержки, может потерпеть поражение в своей оборонной кампании - говорится в письме.

Министерство финансов страны, после запроса министерства обороны, просит одобрить дополнительные расходы бюджетным комитетом нижней палаты парламента.

Возникла незапланированная потребность в размере около 397 миллионов евро, которая стала конкретной только в последние несколько недель в той мере, в какой она соответствует конституционным и бюджетным требованиям, предъявляемым к незапланированной потребности - говорится в письме.

Как указали в Минфине ФРГ, это требование должно быть выполнено "немедленно" для реализации мероприятий в 2024 году, чтобы они могли иметь влияние в течение этого года.

Агентство отмечает, что в бюджете Германии на 2024 год заложена помощь Украине в размере около 8 миллиардов евро.

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