Украина получила от Германии новую систему ПВО IRIS-T - СМИ

В пятницу, 24 мая, Украина получила очередную, уже четвертую, систему противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Spiegel, передает УНН.

Детали

В издании отмечают, что с учетом этой системы, на вооружении Украины уже четыре таких системы средней дальности и одну - малой дальности.

В целом Германия пообещала Украине девять IRIS-T SLM и одиннадцать IRIS-T SLS. Однако проблемой является не только изготовление систем в таком количестве, как они нужны Украине, но и изготовление ракет-перехватчиков - производитель не успевает за темпами, которые задают условия войны.

Производитель ЗРК IRIS-T обещает вскоре передать Украине еще одну систему ПВО

Дополнение

Ранее посол Германии в Украине Мартин Егер рассказал, что еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае.

Напомним

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине, в который среди прочего вошли еще 10 танков Leopard (совместно с Данией), пулеметы, артиллерийские снаряды, винтовки и беспилотники.