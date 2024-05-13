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Україна у травні отримає систему IRIS-T від Німеччини

Україна у травні отримає систему IRIS-T від Німеччини

Київ • УНН

 • 23532 перегляди

Ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T з Німеччини прибуде в Україну в травні, на додаток до двох вже розгорнутих систем Patriot і третьої запланованої, оскільки Німеччина продовжує посилювати можливості протиповітряної оборони України.

До України у травні прибуде ще одна система IRIS-T від Німеччини. Про це заявив посол Німеччини в Україні Мартін Єґер в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ми зараз бачимо саме найбільшу потребу в ППО...Ми сьогодні маємо вже дві системи Patriot в країні і ми привеземо сюди ще одну, третю систему. Це не легко для нас, тому що ми маємо свої обов'язки в НАТО. Це означатиме, що 25% наших Patriot буде перебувати в Україні. Проте окрім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Вже деякі системи тут є і зараз у травні прибуде ще одна система", - розповів Єґер.

Також він нагадав, що Німеччина обіцяла Україні, що вона цього року, наступного року та ще 2026 року постачатиме ще такі системи.

"Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО", - сказав Єґер.

Доповнення

Як писав Bloomberg, Берлін прагне, щоб США передали Києву принаймні ще одну протиракетну систему Patriot, аби посилити протиповітряну оборону України.

Нова ж система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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