Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
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Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  109956 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
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И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  162267 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

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Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  208399 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  214187 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205578 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159727 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151869 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

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8 мая 2024, 14:00  •  131261 просмотра

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9 мая 2024, 10:03  •  290658 просмотра

Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

Еще одна система противовоздушной обороны IRIS-T из Германии прибудет в Украину в мае, в дополнение к двум уже развернутым системам Patriot и третьей запланированной, поскольку Германия продолжает усиливать возможности противовоздушной обороны Украины.

Война •   •  7959 просмотра
Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

Майкл Карпентер, старший директор по европейским делам Совета национальной безопасности США, прибыл в Киев, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в ее борьбе против незаконной агрессии России.

политика •   •  7894 просмотра
В Украину прибыл старший директор по вопросам Европы в Совете нацбезопасности США

В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Посольство Великобритании в Грузии временно закрыло свой визовый центр в Тбилиси из-за протестов у здания парламента относительно противоречивого закона об "иностранном влиянии".

Новости Мира •   •  6903 просмотра
В Тбилиси приостановили выдачу британских виз из-за протестов и полицейских кордонов

Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

Aston Martin Vantage 2025 года получит новый смелый кузов, значительно более мощный 656-сильный 4,0-литровый двигатель V8 с турбонаддувом и высокотехнологичный интерьер.

Технологии •   •  8630 просмотра
Aston Martin Vantage получит полностью новый интерьер и значительное обновление мощности

россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Российско-оккупационные войска 17 раз обстреляли Днепропетровскую область, повредив здания, жилые дома, автомобиль, теплицы, хозяйственные постройки, сельскохозяйственное предприятие, линии электропередач и газопроводы, используя артиллерию и беспилотники-камикадзе.

Война •   •  9020 просмотра
россияне почти два десятка раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и агрофирма

Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Женская сборная Украины по пляжному волейболу выиграла все шесть матчей, не проиграв ни одного сета, и вышла в финал Кубка наций CEV.

спорт •   •  7353 просмотра
Женская сборная Украины по пляжному волейболу вышла в финал Кубка наций CEV

Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

российские снайперы обстреляли бронированный автомобиль полиции, который эвакуировал людей из Волчанска Харьковской области, но машина спасла жизнь трем правоохранителям, никто не пострадал.

Война •   •  9316 просмотра
Снайперы рф обстреляли бронированное авто полицейских во время эвакуации людей из Волчанска

Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

В Центре противодействия дезинформации объясняют, что оборонительные фортификации на Харьковщине построены, но из-за угрозы вражеских обстрелов они созданы за пределами "серой зоны".

Война •   •  9384 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российские фейки об отсутствии линий обороны на Харьковщине

Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

россияне удерживают гражданских лиц в подвалах Волчанска Харьковской области, угрожая им расстрелом и принудительным трудом, что является военными преступлениями и нарушением Женевской конвенции, сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека.

Общество •   •  11536 просмотра
Омбудсмен о военных преступлениях рф на Харьковщине: людей держат в подвалах, угрожают казнью

Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Алексеенко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины и назначил на эту должность Олега Луговского.

Война •   •  13006 просмотра
Зеленский сменил первого заместителя главы Службы внешней разведки