Украина в мае получит систему IRIS-T от Германии

В Украину в мае прибудет еще одна система IRIS-T от Германии. Об этом заявил посол Германии в Украине Мартин Егер в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас видим именно наибольшую потребность в ПВО...Мы сегодня имеем уже две системы Patriot в стране и мы привезем сюда еще одну, третью систему. Это не легко для нас, потому что мы имеем свои обязанности в НАТО. Это будет означать, что 25% наших Patriot будет находиться в Украине. Однако кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть и сейчас в мае прибудет еще одна система", - рассказал Егер.

Также он напомнил, что Германия обещала Украине, что она в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будет поставлять еще такие системы.

"То есть мы последовательно работаем над расширением ПВО", - сказал Егер.

Дополнение

Как писал Bloomberg, Берлин хочет, чтобы США передали Киеву по крайней мере еще одну противоракетную систему Patriot, чтобы усилить противовоздушную оборону Украины.

Новая же система Patriot от Германии поступит в Украину не раньше конца июня.