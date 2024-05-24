Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ
Київ • УНН
Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.
У п'ятницю, 24 травня, Україна отримала чергову, вже четверту, систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це з посиланням на власні джерела пише Spiegel, передає УНН.
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У виданні наголошують, що з урахуванням цієї системи, на озброєнні України вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності.
Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS. Проте проблемою є не лише виготовлення систем у такій кількості, як вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів – виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.
Виробник ЗРК IRIS-T обіцяє невдовзі передати Україні ще одну систему ППО 18.04.24, 13:24 • 30628 переглядiв
Доповнення
Раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів, що ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T з Німеччини прибуде в Україну в травні.
Нагадаємо
Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли ще 10 танків Leopard (спільно з Данією), кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники.