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Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ

Україна отримала від Німеччини нову систему ППО IRIS-T - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21527 перегляди

Україна отримала систему ППО IRIS-T від Німеччини. Загалом Берлін обіцяв Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS, але виробники встигають за темпами, які задають умови війни.

У п'ятницю, 24 травня, Україна отримала чергову, вже четверту, систему протиповітряної оборони IRIS-T. Про це з посиланням на власні джерела пише Spiegel, передає УНН.

Деталі 

У виданні наголошують, що з урахуванням цієї системи, на озброєнні України вже чотири таких системи середньої дальності і одну – малої дальності. 

Загалом Німеччина пообіцяла Україні дев’ять IRIS-T SLM та одинадцять IRIS-T SLS. Проте проблемою є не лише виготовлення систем у такій кількості, як вони потрібні Україні, але й виготовлення ракет-перехоплювачів – виробник не встигає за темпами, які задають умови війни.

Виробник ЗРК IRIS-T обіцяє невдовзі передати Україні ще одну систему ППО 18.04.24, 13:24 • 30628 переглядiв

Доповнення

Раніше посол Німеччини в Україні Мартін Єґер розповів, що ще одна система протиповітряної оборони IRIS-T з Німеччини прибуде в Україну в травні. 

Нагадаємо

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, до якого серед іншого увійшли ще 10 танків Leopard (спільно з Данією), кулемети, артилерійські снаряди, гвинтівки та безпілотники.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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