Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности - Зеленский

Украина и Норвегия финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности и готовы подписать его при первой возможности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в X, по итогам телефонного разговора с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, передает УНН.

Детали

Провел телефонный разговор с Премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Поблагодарил за конкретные действия по изоляции России. Обсудили ситуацию на поле боя и оборонное сотрудничество. Наши команды финализировали текст двустороннего соглашения по безопасности, который мы подпишем при первой возможности - написал президент.

Он добавил, что премьер-министр подтвердил участие Норвегии в Саммите мира.

Напомним,

Норвегия выделит до 150 миллионов норвежских крон (13,7 миллиона долларов США) на техническое обслуживание подаренных Украине танков Leopard в Польше.

Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности