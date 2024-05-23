Зеленский созвонился с премьером Греции, обсудили предстоящий Саммит мира и подготовку совместного соглашения о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом усилия для привлечения широкого круга участников будущего Саммита мира и подготовку к двустороннему соглашению по безопасности, передает УНН.

Поговорил с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом о предстоящем Саммите мира в Швейцарии. Благодарен господину Премьер-министру за подтверждение его участия. Мы обсудили усилия, необходимые для привлечения как можно более широкого круга государств - написал Зеленский в соцсети X.

По его словам, Украина имеет полную поддержку Греции и относительно начала в июне фактических переговоров о вступлении в ЕС.

Также Президент сообщил, что Украина и Греция продолжают работу над двусторонним соглашением по безопасности в рамках Вильнюсской декларации G7.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил завершение переговоров с Грецией по заключению двустороннего соглашения о безопасности и поблагодарил страну за поддержку Украины.

Дополнение

В марте, во время визита в Одессу, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что его страна поддерживает Украинскую формулу мира и готовится посетить глобальный Саммит мира в Швейцарии.