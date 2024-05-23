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В ОП обіцяють, що Україна та Греція невдовзі підпишуть безпекову угоду

В ОП обіцяють, що Україна та Греція невдовзі підпишуть безпекову угоду

Київ • УНН

 • 18825 перегляди

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква обговорив завершення переговорів з Грецією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку та подякував країні за підтримку України, в тому числі за підтримку заявок на членство в ЄС та НАТО.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква обговорив двосторонню безпекову угоду зі спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом. Про це пише УНН з посиланням на заяву ОПУ.

Деталі 

Ігор Жовква подякував Греції за непохитну підтримку та значну всебічну допомогу нашій країні, зокрема оборонну, з початку повномасштабного російського вторгнення. 

Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом.

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Доповнення

Заступник керівника Офісу президента також зазначив, що для України важлива підтримка з боку Греції початку переговорів про вступ нашої країни до ЄС, а також наближення до членства в НАТО.

Окрім того, під час перемовин Жовква відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів.

Також сторони обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального Півдня до роботи Саміту.

Нагадаємо

У травні під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський заявив, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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