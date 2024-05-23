В ОП обещают, что Украина и Греция вскоре подпишут соглашение по безопасности

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква обсудил двустороннее соглашение по безопасности со специальным уполномоченным МИД Греции по вопросам Украины Спиридоном Ламбридисом. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ОПУ.

Детали

Игорь Жовква поблагодарил Грецию за непоколебимую поддержку и значительную всестороннюю помощь нашей стране, в частности оборонную, с начала полномасштабного российского вторжения.

Во время встречи договорились завершить переговоры по подготовке двустороннего соглашения по безопасности, чтобы Украина и Греция смогли заключить его в ближайшее время.

Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Дополнение

Заместитель руководителя Офиса президента также отметил, что для Украины важна поддержка со стороны Греции начала переговоров о вступлении нашей страны в ЕС, а также приближение к членству в НАТО.

Кроме того, во время переговоров Жовква отметил поддержку Украинской формулы мира со стороны Греции, а также активное участие страны в реализации ее отдельных пунктов.

Также стороны обсудили подготовку к инаугурационному Саммиту мира в Швейцарии, в частности совместные усилия для более широкого привлечения стран Глобального Юга к работе Саммита.

Напомним

В мае во время вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений по безопасности с государствами Европы.