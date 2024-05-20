Вже фактично підготовлені: Зеленський анонсував нові безпекові угоди із державами Європи
Київ • УНН
За словами Президента Зеленського, підготовлено кілька нових безпекових угод між Україною та європейськими країнами, і ще низка угод з партнерами перебуває на стадії доопрацювання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, передає УНН.
Важливо, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи, іще кілька угод із нашими партнерами зараз – на стадії узгодження конкретних деталей
За його словами, "найближчим часом посилимо цю нову безпекову архітектуру для нашої країни".
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"Будуть підписані нові угоди. Крок за кроком ми створюємо нові опори для міжнародного порядку, заснованого на правилах", - резюмував Президент України.
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