Уже фактически подготовлены: Зеленский анонсировал новые соглашения по безопасности с государствами Европы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений по безопасности с государствами Европы, передает УНН.

Важно, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений по безопасности с государствами Европы, еще несколько соглашений с нашими партнерами сейчас - на стадии согласования конкретных деталей - сообщил Зеленский во время вечернего обращения.

По его словам, "в ближайшее время усилим эту новую архитектуру безопасности для нашей страны".

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"Будут подписаны новые соглашения. Шаг за шагом мы создаем новые опоры для международного порядка, основанного на правилах", - резюмировал Президент Украины.

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