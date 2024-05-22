Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав делегации для участия в международных переговорах по гарантиям безопасности для нашей страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на распоряжение Главы государства на сайте ОПУ.

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Согласно документу внесены изменения в делегации Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке двух - и многосторонних международных договоренностей между Украиной и другими государствами о гарантиях безопасности для Украины.

В частности в ее состав ввели:

Гринчук Светлану Васильевну-заместитель министра энергетики Украины

Иващенко Олега Ивановича-главу Службы внешней разведки Украины

Потия Александра Владимировича-заместителя председателя Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

Сибигу Андрея Ивановича-первого заместителя министра иностранных дел Украины

Соболева Алексея Дмитриевича-заместителя министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации;

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Также распоряжением президента в составе делегации Украины для участия в переговорах по наработке и подготовке двух - и многосторонних международных договоренностей утверждена мудрая Ирина Романовна – заместитель руководителя Офиса президента Украины.

Вместе с тем документом из состава делегации Украины исключили Александра Литвиненко (секретарь СНБО - ред.), Николая Точицкого( заместитель главы Офиса президента - ред.)., Игоря Фоменко (заместитель министра экономики-ред..).

Напомним

В мае во время вечернего видеообращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений по безопасности с государствами Европы.