Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sluzhba-vneshnei-razvedki-ukrainiСлужба внешней разведки Украины
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
kantselyariya-prezidenta-ukrainiКанцелярия Президента Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  68676 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  91280 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  100036 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118648 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  115937 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119801 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113594 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104571 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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20 мая 2024, 12:30  •  228176 просмотра

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Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Президент Владимир Зеленский изменил состав делегации Украины на переговорах о гарантиях безопасности с другими странами, добавив новых членов. Также глава государства исключил из делегации нескольких представителей страны.

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Зеленский изменения в состав делегации Украины, которая работает над гарантиями безопасности

Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Швейцария выделила до 4000 военнослужащих для оказания помощи кантональной полиции в обеспечении безопасности и охраны саммита мира, который состоится в Нидвальдене 15-16 июня.

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Для охраны Саммита мира Швейцария выделила до 4 тысяч военнослужащих

Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

Недалеко от станции Поварово-1 в московской области россии загорелся пригородный поезд, что привело к эвакуации пассажиров.

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Пожар охватил пригородный поезд под москвой, пассажиры эвакуированы

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за создание угроз ядерной безопасности путем захвата и милитаризации Запорожской атомной электростанции в Украине.

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54 делегации МАГАТЭ призвали привлечь россию к ответственности за угрозы ядерной безопасности-Минэнерго

Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Бывшему заместителю главы Офиса Президента Андрею Смирнову сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 15,7 млн грн после приобретения в 2020-2022 годах активов на сумму 17,1 млн грн, что превысило его официальный доход.

политика •   •  6360 просмотра
Незаконное обогащение на 15,7 млн грн: экс замглавы офиса Президента сообщили о подозрении

Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

Нейтральные страны, которые пользуются защитой НАТО, но не являются ее членами, должны присоединиться к военному Альянсу, считает министр обороны Британии Грант Шаппс.

Новости Мира •   •  5462 просмотра
Нейтральные страны должны вступать в НАТО, если им нужна защита - министр обороны Британии

Зеленский подписал закон о легализации домашних работников

Президент Зеленский подписал закон, регулирующий труд домашних работников в Украине, включая трудовые договоры, рабочее время и запрещающий отчисления на оплату жилья из их заработной платы.

Общество •   •  6278 просмотра
Зеленский подписал закон о легализации домашних работников

Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение

Верховная Рада приняла за основу законопроект, позволяющий заместителю Генерального прокурора-руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) назначать прокуроров САП для надзора за оперативно-розыскной деятельностью.

политика •   •  5617 просмотра
Рада планирует предоставить возможность руководителю САП назначать прокуроров, которые будут осуществлять надзор за ОРД: законопроект прошел первое чтение

путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции

Президент рф владимир путин стремится получить контроль над всем Балтийским морем, включая шведский остров Готланд, предупредил главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Буден.

Новости Мира •   •  5566 просмотра
путин стремится захватить остров Готланд и полностью контролировать Балтийское море - главнокомандующий Швеции

Усиление противовоздушной обороны, соглашение о безопасности и саммит НАТО: Ермак поговорил с советником Байдена

Ермак подробно проинформировал Салливана о ситуации на фронте и подчеркнул важность усиления нашей противовоздушной обороны современными западными системами. Отдельно уделили внимание соглашению о гарантиях безопасности между Украиной и США, работа над которой близится к завершению.

Война •   •  7080 просмотра
Усиление противовоздушной обороны, соглашение о безопасности и саммит НАТО: Ермак поговорил с советником Байдена