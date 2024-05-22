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Зеленський змінив склад делегації України, яка працює над безпековими гарантіями

Зеленський змінив склад делегації України, яка працює над безпековими гарантіями

Київ • УНН

 • 19932 перегляди

Президент Володимир Зеленський змінив склад делегації України на переговорах про гарантії безпеки з іншими країнами, додавши нових членів. Також глава держави виключив з делегації кількох представників країни.

Президент України Володимир зеленський змінив склад делегації для участі в міжнародних переговорах щодо гарантій безпеки для нашої країни. Про це пише УНН з посиланням на розпорядження глави держави на сайті ОПУ.

Деталі 

Згідно з документом внесено зміни до делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей між Україною та іншими державами про гарантії безпеки для України.

Зокрема до її складу ввели: 

  • Гринчук Світлану Василівну – заступницю Міністра енергетики України
  • Іващенка Олега Івановича – голову Служби зовнішньої розвідки України
  • Потія Олександра Володимировича – заступника голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
  • Сибігу Андрія Івановича – першого заступника міністра закордонних справ України
  • Соболева Олексія Дмитровича – заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації;

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Також розпорядженням президента у складі делегації України для участі в переговорах з напрацювання та підготовки дво- і багатосторонніх міжнародних домовленостей затверджено Мудру Ірину Романівну – заступницю керівника Офісу президента України.

Разом з тим документом зі  складу делегації України виключили Олександра Литвиненка (секретар РНБО - ред.), Миколу Точицького( заступник глави Офісу президента - ред.)., Ігоря Фоменка (заступник міністра економіки - ред..).

Нагадаємо

У травні під час вечірнього відеозвернення президент України Володимир Зеленський заявив, що вже фактично підготовлені кілька нових безпекових угод із державами Європи.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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