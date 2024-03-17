Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами - Жовква

Украина активно ведет переговоры по гарантиям безопасности с десятью странами. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Детали

Страны даже соревнуются, кто быстрее заключит соответствующее соглашение с Украиной. На сегодняшний день 7 таких соглашений уже заключены, из них 5 - со странами "Группы семи рассказал Жовква.

Он также отметил, что сейчас Украина продолжает переговоры о соглашениях по безопасности с другими 10-ю странами.

И конгрессмены, и сенаторы, и представители исполнительной ветви власти подтвердили, что существует вероятность, что эти проекты о помощи Украине (военной и финансовой), а также о конфискации российских активов могут двигаться одним пакетом. Мало того, не исключена возможность, что рассмотрение может начаться и голосование может состояться уже на следующей неделе, если будет найден компромисс по техническим деталям. Ожидается быстрое движение подчеркнул Жовква.

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