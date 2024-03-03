Украина получит экспортные кредитные гарантии от Швеции

Шведское правительство приняло решение о предоставлении специальных экспортных кредитных гарантий для Украины, направленных на обеспечение поставок товаров первой необходимости, которые будут способствовать экономическому развитию и восстановлению страны. Эту информацию обнародовало Национальное агентство гарантий экспортных кредитов (EKN) Швеции, передает УНН.

Детали

С 1 апреля, компании-экспортеры будут иметь возможность подавать заявки на получение экспортных кредитных гарантий от Шведского экспортно-кредитного агентства. Эти гарантии будут касаться экспорта в Украину и должны способствовать развитию и повышению благополучия страны.

Кроме того, планируется открыть торговый офис в Киеве, который будет способствовать шведским компаниям.

Это станет еще одной демонстрацией того, как правительство работает над повышением синергии между помощью, торговлей и поддержкой бизнеса. Это важный шаг для того, чтобы Швеция могла сделать еще больший вклад в содействие торговле и инвестициям в развитие Украины отмечает министр помощи и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл.

Сотрудничество со шведской администрацией оборонных материалов позволит ускорить развитие собственного агентства и осуществлять дальнейшие закупки, используя лучший европейский опыт по прозрачности процесса закупок необходимых изделий и внедряя лучшие практики Европы.

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