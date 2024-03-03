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Україна отримає експортні кредитні гарантії від Швеції

Київ • УНН

 • 104700 перегляди

Швеція надасть експортні кредитні гарантії, спрямовані на забезпечення пріоритетних поставок товарів першої необхідності в Україну для підтримки її економічного розвитку та відновлення.

Україна отримає експортні кредитні гарантії від Швеції

Шведський уряд прийняв рішення про надання спеціальних експортних кредитних гарантій для України, спрямованих на забезпечення поставок товарів першої необхідності, які сприятимуть економічному розвитку та відновленню країни. Цю інформацію оприлюднило Національне агентство гарантій експортних кредитів (EKN) Швеції, передає УНН.

Деталі

З 1 квітня, компанії-експортери матимуть можливість подавати заявки на отримання експортних кредитних гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства. Ці гарантії будуть стосуватися експорту в Україну та мають сприяти розвитку та підвищенню благополуччя країни.

Крім того, планується відкрити торговий офіс у Києві, який буде сприяти шведським компаніям.

Це стане ще однією демонстрацією того, як уряд працює над підвищенням синергії між допомогою, торгівлею та підтримкою бізнесу. Це важливий крок для того, щоб Швеція могла зробити ще більший внесок у сприяння торгівлі та інвестиціям у розвиток України

зазначає міністр допомоги та зовнішньої торгівлі Швеції Йоган Форсселл.

Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дозволить прискорити розвиток власного агентства та здійснювати подальші закупівлі, використовуючи кращий європейський досвід щодо прозорості процесу закупівель необхідних виробів і впроваджуючи найкращі практики Європи.

Турецький експорт до Росії за лютий скоротився на третину через санкції03.03.24, 05:50 • 39656 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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