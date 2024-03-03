Україна отримає експортні кредитні гарантії від Швеції
Київ • УНН
Швеція надасть експортні кредитні гарантії, спрямовані на забезпечення пріоритетних поставок товарів першої необхідності в Україну для підтримки її економічного розвитку та відновлення.
Шведський уряд прийняв рішення про надання спеціальних експортних кредитних гарантій для України, спрямованих на забезпечення поставок товарів першої необхідності, які сприятимуть економічному розвитку та відновленню країни. Цю інформацію оприлюднило Національне агентство гарантій експортних кредитів (EKN) Швеції, передає УНН.
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З 1 квітня, компанії-експортери матимуть можливість подавати заявки на отримання експортних кредитних гарантій від Шведського експортно-кредитного агентства. Ці гарантії будуть стосуватися експорту в Україну та мають сприяти розвитку та підвищенню благополуччя країни.
Крім того, планується відкрити торговий офіс у Києві, який буде сприяти шведським компаніям.
Це стане ще однією демонстрацією того, як уряд працює над підвищенням синергії між допомогою, торгівлею та підтримкою бізнесу. Це важливий крок для того, щоб Швеція могла зробити ще більший внесок у сприяння торгівлі та інвестиціям у розвиток України
Співпраця зі шведською адміністрацією оборонних матеріалів дозволить прискорити розвиток власного агентства та здійснювати подальші закупівлі, використовуючи кращий європейський досвід щодо прозорості процесу закупівель необхідних виробів і впроваджуючи найкращі практики Європи.
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