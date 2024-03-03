Турецький експорт до Росії за лютий скоротився на третину через санкції
Київ • УНН
Турецький експорт до Росії впав на 33% у лютому 2024 року на тлі санкцій, запроваджених США та ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну.
Обсяги експорту турецьких товарів до Росії у лютому 2024 року впали на 33% на тлі санкцій. Про це агентство Reuters із посиланням на статистику міністерства торгівлі Туреччини, передає УНН.
Деталі
Дані показують падіння з $1,1 млрд. до $670 млн. порівняно з аналогічним періодом у 2023 році.
Зазначається, що імпорт із Росії до Туреччини у 2024 році також впав на 36,65% до $1,3 млрд із $2 млрд, які були зафіксовані у 2023 році.
Загроза США запровадити санкції щодо фінансових компаній, що ведуть бізнес з Росією, призвела до охолодження турецько-російської торгівлі, порушивши або сповільнивши деякі платежі як за нафту, що імпортується, так і за турецький експорт
Доповнення
23 лютого Рада Євросоюзу затвердила 13-й пакет санкцій щодо Росії. Зазначалося, що введено рестрикції щодо ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб. Під санкції підпали компанії із Китаю, Індії, Сербії, Казахстану, Таїланду, Туреччини, Шрі-Ланки. Тоді ж Білий дім підтвердив, що США запроваджують більш ніж 500 нових санкцій проти Росії. Санкції націлені на російський фінансовий сектор, оборонну сферу, мережі закупівель та осіб, які намагаються уникнути первинних санкцій.
Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти рф 01.03.24, 19:00 • 28355 переглядiв