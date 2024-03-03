Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Объемы экспорта турецких товаров в Россию в феврале 2024 года упали на 33% на фоне санкций. Об этом агентство Reuters со ссылкой на статистику министерства торговли Турции, передает УНН.

Детали

Данные показывают падение с $1,1 млрд. до $670 млн. по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Отмечается, что импорт из России в Турцию в 2024 году также упал на 36,65% до $1,3 млрд с $2 млрд, которые были зафиксированы в 2023 году.

Угроза США ввести санкции в отношении финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, привела к охлаждению турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт отметили в агентстве.

Дополнение

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Отмечалось, что введены рестрикции в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Под санкции подпали компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. Тогда же Белый дом подтвердил, что США вводят более 500 новых санкций против России. Санкции нацелены на российский финансовый сектор, оборонную сферу, сети закупок и лиц, которые пытаются избежать первичных санкций.

Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф