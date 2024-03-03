Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  147989 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  184272 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  169945 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  200375 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  215963 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  174931 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  162576 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Эксклюзив
В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  159740 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

Эксклюзив
В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  173126 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  172449 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Киев  •  УНН

3 марта 2024, 03:50  •  12276 просмотра

Read in English

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Объемы экспорта турецких товаров в Россию в феврале 2024 года упали на 33% на фоне санкций. Об этом агентство Reuters со ссылкой на статистику министерства торговли Турции, передает УНН.

Детали

Данные показывают падение с $1,1 млрд. до $670 млн. по сравнению с аналогичным периодом в 2023 году.

Отмечается, что импорт из России в Турцию в 2024 году также упал на 36,65% до $1,3 млрд с $2 млрд, которые были зафиксированы в 2023 году.

Угроза США ввести санкции в отношении финансовых компаний, ведущих бизнес с Россией, привела к охлаждению турецко-российской торговли, нарушив или замедлив некоторые платежи как за импортируемую нефть, так и за турецкий экспорт

отметили в агентстве.

Дополнение

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет санкций в отношении России. Отмечалось, что введены рестрикции в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц. Под санкции подпали компании из Китая, Индии, Сербии, Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки. Тогда же Белый дом подтвердил, что США вводят более 500 новых санкций против России. Санкции нацелены на российский финансовый сектор, оборонную сферу, сети закупок и лиц, которые пытаются избежать первичных санкций.

Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф1 марта 2024, 17:00 • 24579 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
belii-domБелый дом
reutersReuters
tailandТаиланд
indiyaИндия
serbiyaСербия
kitaiКитай
turtsiyaТурция
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
kazakhstanКазахстан
Турецький експорт до Росії за лютий скоротився на третину через санкції
Turkey's exports to Russia fell by a third in February due to sanctions
Новости по теме

Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Турецкий экспорт в Россию упал на 33% в феврале 2024 года на фоне санкций, введенных США и ЕС против России из-за ее вторжения в Украину.

Экономика •   •  12276 просмотра
Турецкий экспорт в Россию за февраль сократился на треть из-за санкций

Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

Джилл Байден назвала бывшего президента Дональда Трампа угрозой для женщин и семей в своей речи в Атланте.

Новости Мира •   •  11158 просмотра
Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

Российская противовоздушная оборона уничтожила 38 украинских беспилотников над Крымом ночью, что стало одной из крупнейших атак на полуостров, о которых сообщалось до сих пор.

Война •   •  15671 просмотра
В Минобороны россии заявили о сбитии почти 40 дронов над Крымом за ночь

На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Грузовое судно, перевозившее 21 000 тонн удобрений, затонуло в Красном море после того, как было повреждено во время предыдущей атаки хуситов в середине февраля.

Война •   •  11660 просмотра
На борту сухогрузного судна, затонувшего в Красном море, было 21 тыс. тонн удобрений.

Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Япония примет участие в учениях по космической обороне под руководством Франции вместе со странами-членами и партнерами НАТО с целью противодействия текущим и будущим угрозам в космосе.

Война •   •  15610 просмотра
Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Трамп победил на голосованиях в трех штатах

Трамп выиграл республиканские кокусы в Миссури, Мичигане и Айдахо, победив бывшего посла ООН Никки Хейли и увеличив количество своих делегатов.

Выборы 2014 •   •  11107 просмотра
Трамп победил на голосованиях в трех штатах

NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

Согласно новому опросу NYT, Трамп получил бы 48% поддержки, а Байден - 43%, если бы президентские выборы состоялись сегодня.

Политика •   •  20861 просмотра
NYT провело опрос: Если бы выборы президента США проходили сегодня

В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

Сенат обсудил, как российские военные продолжают использовать американские технологии в вооружении, несмотря на санкции, приводя данные, свидетельствующие об использовании 211 полупроводников и микросхем американского производства в российских ракетах и оборудовании.

Война •   •  34801 просмотра
В Сенате заявили об американских технологиях в российской армии

В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

Грузовой поезд, перевозивший силиконовые гранулы, сошел с рельсов и упал в реку в Пенсильвании, высыпав в воду свой груз - силиконовые гранулы и дизельное топливо.

Новости Мира •   •  26904 просмотра
В штате Пенсильвания товарный поезд сошел с рельсов и упал в реку

ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление

Российская ФСБ вербует украинцев, которые нелегально путешествуют в Приднестровье, выбивая из них информацию об украинских военных объектах и пограничных мероприятиях, а также убеждая их работать информаторами, угрожая в противном случае вернуть их в Украину.

Война •   •  31143 просмотра
ФСБ России вербует украинцев, которые едут в Приднестровье - Сопротивление