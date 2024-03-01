Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

Сегодня, 1 марта, Федеральное правительство Швейцарии объявило о решении присоединиться к тринадцатому пакету санкций Европейского Союза против россии. Об этом со ссылкой на пресс-службу швейцарского правительства, пишет УНН.

Детали

29 февраля EAER последовала этому примеру, расширив швейцарские санкционные списки, находящиеся под его юрисдикцией, включив в него еще 106 физических лиц и 88 организаций и организаций - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что в санкционный список попали российские компании и физические лица, причастные к поставкам оборонного оборудования из Северной Кореи, судьи и госслужащие с оккупированных Россией территорий Украины, и причастные к насильственному похищению украинских детей.

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Санкций предусматривают, что активы фигурантов санкционного списка в Швейцарии должны быть заморожены, а на соответствующих физических лиц распространяются запреты на въезд и выезд.

Дополнение

Кроме того, Швейцария ввела ограничительные меры в сфере торговли, направленные на предотвращение получения россией секретных товаров и технологий для своей армии - в частности запрет на экспорт товаров двойного назначения.

Напомним

Канада и ее партнеры по G7 вводят дополнительные ограничения на импорт российских алмазов с целью дальнейшего сокращения доходов россии.