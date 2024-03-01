Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
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ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
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Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
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Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

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Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  144335 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  161480 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

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Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  148574 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  149195 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

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В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение
29.02.24  •  151551 просмотра

В школах в Украине работает более 400 офицеров безопасности, еще 200 проходят обучение

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В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт
28.02.24  •  166500 просмотра

В Балканских странах есть советское вооружением, которое можно купить дешевле, чем натовское - эксперт

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Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"
28.02.24  •  171513 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц остановил выплату почти полмиллиона гривен Бирже благотворительности "ДоброДій"

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

Швейцария присоединилась к 13-му пакету санкций ЕС против россии, расширив свои санкционные списки до 106 человек и 88 организаций, причастных к поставкам оружия Северной Корее и оккупации украинских территорий.

Война •   •  11252 просмотра
Швейцария поддержала 13-й пакет санкций ЕС против рф

На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

Полицейские установили из показаний свидетелей и очевидцев происшествия, что указанные телесные повреждения мужчина получил в результате падения во время эпилептического приступа.

Криминал и ЧП •   •  10365 просмотра
На Тернопольщине выяснили причину смерти мужчины, который попал в больницу с ТЦК

Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте во время брифинга с президентом Зеленским в Харькове заявил, что его страна работает над тем, чтобы истребители F-16 прибыли в Украину как можно быстрее, чтобы помочь Украине получить преимущество в воздухе.

Война •   •  14223 просмотра
Работаем над тем, чтобы F-16 прибыли в Украину как можно скорее - премьер Нидерландов

В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

россия успешно провела испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с разделяющейся головной частью с космодрома Плесецк.

Война •   •  13605 просмотра
В Минобороны рф показали испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"

В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки с помощью стрельбы

Пьяный мужчина в Киеве стрелял из травматического пистолета с балкона своего дома на 5-м этаже, после чего полиция изъяла оружие и боеприпасы к нему, а также каннабис.

Киев •   •  14134 просмотра
В Киеве пьяный мужчина стрелял с балкона многоэтажки с помощью стрельбы

Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

Украина получит новую военную помощь от Нидерландов. Она будет включать, в частности, скоростные и маневренные суда, а именно: резиновые, патрульные и боевые катера.

Война •   •  13062 просмотра
Нидерланды объявили о новом пакете военной помощи Украине

путин созывает резервистов на военные сборы

Президент россии владимир путин подписал указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2024 году.

Война •   •  14211 просмотра
путин созывает резервистов на военные сборы

Словения столкнулась с беспрецедентной забастовкой врачей, которые отменили сверхурочную работу

Врачи в Словении отозвали согласие на сверхурочную работу, что грозит значительными проблемами для медицинских учреждений.

Здоровье •   •  12003 просмотра
Словения столкнулась с беспрецедентной забастовкой врачей, которые отменили сверхурочную работу

12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны

12 победителей первого Хакатона, организованного Министерством обороны Украины, получили по $10 000 на дальнейшую разработку проектов в таких сферах, как распознавание целей, навигационные системы и безопасная связь для поддержки военных.

Война •   •  12135 просмотра
12 победителей Хакатона получили по $10 000 на военно-технические проекты от Минобороны

Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте

Зеленский объявил, что Украина готовит новые соглашения по безопасности и соглашения по вооружениям с партнерами, которые будут подписаны в марте, чтобы помочь победить Россию и восстановить безопасность.

Анонсы •   •  16458 просмотра
Зеленский анонсировал подписание новых соглашений по безопасности и соглашений по вооружениям в марте