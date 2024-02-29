Новая Зеландия ввела новые санкции против россии
Киев • УНН
Новая Зеландия ввела дополнительные санкции против 61 российского лица и компании в ответ на вторжение россии в Украину.
Новая Зеландия объявила сегодня о новом пакете санкций против рф за незаконное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на правительство страны.
Детали
Как сообщается, новые санкции предусматривают:
- введение ограничения на цены на нефть российского происхождения в рамках "Группы семи +;
- введение четкого запрета на экспорт товаров, на которые наложены ограничения, в россию и белоруссию через третьи страны;
- включение в перечень 61 физического лица и компании для противодействия попыткам уклонения от уплаты налогов.
"Новая Зеландия ввела санкции в отношении еще 61 российского физического и юридического лица, включая тех, кто участвует в закупочных сетях для уклонения от санкций", - говорится в сообщении.
Как отмечается, под санкционный список попали организации, закупающие технологии для российской оборонной промышленности, и высшее руководство некоторых российских банков. Под санкции также попали лица, причастные к закупкам оружия у Северной Кореи.
"Эти новые санкции являются вкладом Новой Зеландии в коллективные международные усилия по ограничению возможностей России финансировать свою агрессивную войну против Украины и обеспечения того, чтобы Новая Зеландия не использовалась как канал для обхода санкций", - отметил министр иностранных дел Уинстон Питерс.
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Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что иностранные партнеры Украины постоянно интересуются, из каких стран в рф попадают компоненты для изготовления оружия, чтобы принимать соответствующие меры.
Добавил, что санкционный режим действует, но рф получает комплектующие через третьи страны.
"Их интересует, какая фирма, чье производство, когда выпущен компонент, потому что очень во многих случаях россияне затирают номера, затирают производителей. И нам приходится специальными методами, которые у нас есть, как раз проводить экспертизы. Санкции действуют. Действуют только для приобретения указанных компонентов российской федерацией или ее какими-то сателлитами. Но есть третьи, четвертые страны, из которых также можно поставлять, и, наверное, так оно и делается", - добавил Рувин.
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