Нова Зеландія запровадила нові санкції проти росії
Київ • УНН
Нова Зеландія запровадила додаткові санкції проти 61 російської особи та компанії у відповідь на вторгнення росії в Україну.
Нова Зеландія оголосила сьогодні про новий пакет санкцій проти рф за незаконне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Про це УНН повідомляє із посиланням уряд країни.
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Як повідомляється, нові санкції передбачають:
- введення обмеження на ціни на нафту російського походження в рамках "Групи семи +;
- введення чіткої заборони на експорт товарів, на які накладено обмеження, в росію і білорусь через треті країни;
- включення до переліку 61 фізичної особи та компанії для протидії спробам ухилення від сплати податків.
"Нова Зеландія ввела санкції щодо ще 61 російської фізичної та юридичної особи, включно з тими, хто бере участь у закупівельних мережах для ухилення від санкцій", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, під санкційний список потрапили організації, що закуповують технології для російської оборонної промисловості, і вище керівництво деяких російських банків. Під санкції також потрапили особи, причетні до закупівель зброї у Північної Кореї.
"Ці нові санкції є внеском Нової Зеландії в колективні міжнародні зусилля з обмеження можливостей росії фінансувати свою агресивну війну проти України і забезпечення того, щоб Нова Зеландія не використовувалася як канал для обходу санкцій", - зауважив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що іноземні партнери України постійно цікавляться, з яких країн до рф потрапляють компоненти для виготовлення зброї, аби вживати відповідні заходи.
Додав, що санкційний режим діє, але рф отримує комплектуючі через треті країни.
"Їх цікавить, яка фірма, чиє виробництво, коли випущений компонент, тому що дуже в багатьох випадках росіяни затирають номери, затирають виробників. І нам доводиться спеціальними методами, які у нас є, якраз проводити експертизи. Санкції діють. Діють тільки для придбання зазначених компонентів російською федерацією або її якимись сателітами. Але є треті, четверті країни, з яких також можна постачати, і, напевно, так воно і робиться", - додав Рувін.