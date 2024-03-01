Швейцарія підтримала 13-й пакет санкцій ЄС проти рф
Київ • УНН
Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти росії, розширивши свої санкційні списки до 106 осіб та 88 організацій, причетних до постачання зброї Північній Кореї та окупації українських територій.
Сьогодні, 1 березня, Федеральний уряд Швейцарії оголосив про рішення долучитись до тринадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти росії. Про це з посиланням на пресслужбу швейцарського уряду, пише УНН.
Деталі
29 лютого EAER наслідувала цей приклад, розширивши швейцарські санкційні списки, що перебувають під його юрисдикцією, включивши до нього ще 106 фізичних осіб і 88 організацій та організацій
Зазначається, що до санкційного списку потрапили російські компанії і фізичні особи, причетні до постачання оборонного обладнання з Північної Кореї, судді та держслужбовці з окупованих росією територій України, та причетні до насильницького викрадення українських дітей.
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Санкцій передбачають, що активи фігурантів санкційного списку у Швейцарії мають бути заморожені, а на відповідних фізичних осіб поширюються заборони на в'їзд і виїзд.
Доповнення
Оркім того, Швейцарія запровадила обмежувальні заходи у сфері торгівлі, спрямовані на запобігання отримання росією секретних товарів і технологій для своєї армії – зокрема заборону на експорт товарів подвійного призначення.
Нагадаємо
Канада та її партнери по G7 запроваджують додаткові обмеження на імпорт російських алмазів з метою подальшого скорочення доходів росії.