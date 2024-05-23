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Зеленський зідзвонився із прем'єром Греції: обговорили майбутній Саміт миру та підготовку спільної угоди про безпеку

Зеленський зідзвонився із прем'єром Греції: обговорили майбутній Саміт миру та підготовку спільної угоди про безпеку

Київ • УНН

 • 17085 перегляди

Президент Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Греції Міцотакісом зусилля, спрямовані на залучення широкого кола держав до майбутнього Саміту мира та підготовку до укладення двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Грецією.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом зусилля для залучення якнайширшого кола учасників майбутнього Саміту миру та підготовку до двосторонньої безпекової угоди, передає УНН

Поговорив із Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом про майбутній Саміт миру у Швейцарії. Вдячний панові Прем’єр-міністру за підтвердження його участі. Ми обговорили зусилля, необхідні для залучення якнайширшого кола держав

- написав Зеленський у соцмережі X.

За його словами, Україна має повну підтримку Греції і щодо початку у червні фактичних переговорів про вступ до ЄС. 

Також Президент повідомив, що Україна та Греція продовжують роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7.

Раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква обговорив завершення переговорів з Грецією щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку та подякував країні за підтримку України. 

Доповнення 

У березні, під час візиту до Одеси, прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його країна підтримує Українську формулу миру та готуємося відвідати глобальний Саміт миру у Швейцарії. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
kiriakos-mitsotakisКіріакос Міцотакіс
ofis-prezydenta-ukrainyОфіс Президента України
shveitsariiaШвейцарія
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