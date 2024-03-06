Греція відвідає глобальний саміт миру у Швейцарії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс висловив підтримку мирній формулі України з 10 пунктів і заявив, що Греція візьме участь у майбутньому глобальному мирному саміті у Швейцарії, щоб підтримати мир в Україні та Європі.
Греція підтримує Українську формулу миру та готуємося відвідати глобальний саміт миру у Швейцарії. Про це сказав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Одесі, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми абсолютно підтримуємо вашу Формулу миру, яка складається з 10 пунктів й ми готуємося відвідати Саміт за мир, який незабаром відбудеться в Швейцарії. Ми будемо там не лише тому надія на мир потрібна, ми будемо там тому, що надія потрібна не лише Україні, а всій Європі
Доповнення
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак повідомляв, що на Глобальний саміт миру, який повинен пройти у Швейцарії на рівні лідерів, запросять понад 160 країни.
Участь рф у першому саміті не передбачається, але, можливо, її запросять до другого саміту.