Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии

Греция поддерживает Украинскую формулу мира и готовимся посетить глобальный саммит мира в Швейцарии. Об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Одессе, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы абсолютно поддерживаем вашу Формулу мира, которая состоит из 10 пунктов и мы готовимся посетить Саммит за мир, который вскоре состоится в Швейцарии. Мы будем там не только потому, что надежда на мир нужна, мы будем там потому, что надежда нужна не только Украине, а всей Европе - сказал Мицотакис.

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Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.

Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.