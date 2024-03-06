Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии
Киев • УНН
Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.
Греция поддерживает Украинскую формулу мира и готовимся посетить глобальный саммит мира в Швейцарии. Об этом сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Одессе, передает корреспондент УНН.
Детали
Мы абсолютно поддерживаем вашу Формулу мира, которая состоит из 10 пунктов и мы готовимся посетить Саммит за мир, который вскоре состоится в Швейцарии. Мы будем там не только потому, что надежда на мир нужна, мы будем там потому, что надежда нужна не только Украине, а всей Европе
Дополнение
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак сообщал, что на Глобальный саммит мира, который должен пройти в Швейцарии на уровне лидеров, пригласят более 160 стран.
Участие рф в первом саммите не предполагается, но, возможно, ее пригласят ко второму саммиту.
Греция посетит глобальный саммит мира в Швейцарии
Премьер-министр Греции Мицотакис выразил поддержку мирной формуле Украины из 10 пунктов и заявил, что Греция примет участие в предстоящем глобальном мирном саммите в Швейцарии, чтобы поддержать мир в Украине и Европе.
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