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Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди - Зеленський

Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди - Зеленський

Київ • УНН

 • 17646 перегляди

Україна та Норвегія завершили роботу над текстом двосторонньої угоди про безпеку і готові підписати її за першої ж нагоди, заявив президент Володимир Зеленський після телефонної розмови з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре.

Україна та Норвегія фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди та готові підписати його за першої можливості. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в X, за підсумками телефонної розмови з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, передає УНН.

Деталі 

Провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Подякував за конкретні дії з ізоляції росії. Обговорили ситуацію на полі бою та оборонну співпрацю. Наші команди фіналізували текст двосторонньої безпекової угоди, який ми підпишемо за першої можливості  

- написав президент.

Він додав, що прем’єр-міністр підтвердив участь Норвегії в Саміті миру.

Нагадаємо

Норвегія виділить до 150 мільйонів норвезьких крон (13,7 мільйона доларів США) на технічне обслуговування подарованих Україні танків Leopard у Польщі.

Зеленський зідзвонився із прем'єром Греції: обговорили майбутній Саміт миру та підготовку спільної угоди про безпеку23.05.24, 14:43 • 17085 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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