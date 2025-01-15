Германия передала Украине новый пакет вооружения: что входит в список

Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине. В перечень переданного вооружения вошли боеприпасы для танков Leopard, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

В частности, в новый пакет помощи вошли:

20 машин с защитой от мин и засад;

боеприпасы для танков Leopard 1;

14 тысяч патронов калибра 155 мм;

19 тысяч снарядов калибра 122 мм;

600 ударных беспилотников HF-1;

50 разведывательных дронов VECTOR с запчастями;

46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN;

495 штурмовых винтовок HK 416.

Дополнение

Во время визита в Украину Министр обороны Германии заверил, что поддержка Украины останется стабильной независимо от изменений в правительстве. Переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда евро еще продолжаются из-за бюджетных вопросов.