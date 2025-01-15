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Германия передала Украине новый пакет вооружения: что входит в список

Германия передала Украине новый пакет вооружения: что входит в список

Киев  •  УНН

 • 2362 просмотра

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Германия предоставила Украине очередной пакет военной помощи, включающий боеприпасы, беспилотники и бронетехнику. Министр обороны ФРГ подтвердил стабильную поддержку Украины, независимо от изменений в правительстве.

Германия предоставила новый пакет военной помощи Украине.  В перечень  переданного вооружения вошли боеприпасы для танков Leopard, разведывательные и ударные беспилотники. Об этом говорится на сайте правительства Германии, передает УНН.

В частности, в новый пакет помощи вошли: 

  • 20 машин с защитой от мин и засад; 
  •  боеприпасы для танков Leopard 1; 
  • 14 тысяч патронов калибра 155 мм; 
  • 19 тысяч снарядов калибра 122 мм; 
  • 600 ударных беспилотников HF-1; 
  • 50 разведывательных дронов VECTOR с запчастями; 
  • 46 разведывательных беспилотников RQ-35 HEIDRUN; 
  • 495 штурмовых винтовок HK 416.

Дополнение

Во время визита в Украину Министр обороны Германии заверил, что поддержка Украины останется стабильной независимо от изменений в правительстве. Переговоры по пакету помощи на 3 миллиарда евро еще продолжаются из-за бюджетных вопросов.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
leopard-1Леопард 1
germaniyaГермания
ukrainaУкраина

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