Німеччина передала Україні новий пакет озброєння: що входить до списку

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Німеччина надала Україні черговий пакет військової допомоги, що включає боєприпаси, безпілотники та бронетехніку. Міністр оборони ФРН підтвердив стабільну підтримку України, незалежно від змін в уряді.

Німеччина надала новий пакет військової допомоги Україні.  До переліку  переданого озброєння увійшли боєприпаси для танків Leopard, розвідувальні та ударні безпілотники. Про це йдеться на сайті уряду Німеччини, передає УНН.

Зокрема, до нового пакета допомоги увійшли: 

  • 20 машин із захистом від мін і засідок; 
    •  боєприпаси для танків Leopard 1; 
      • 14 тисяч патронів калібру 155 мм; 
        • 19 тисяч снарядів калібру 122 мм; 
          • 600 ударних безпілотників HF-1; 
            • 50 розвідувальних дронів VECTOR із запчастинами; 
              • 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN; 
                • 495 штурмових гвинтівок HK 416.

                  Доповнення

                  Під час візиту в Україну Міністр оборони Німеччини запевнив, що підтримка України залишиться стабільною незалежно від змін в уряді. Переговори щодо пакету допомоги на 3 мільярди євро ще тривають через бюджетні питання.

                  Тетяна Краєвська

                  Тетяна Краєвська

                  ВійнаПолітика
                  leopard-1Леопард 1
                  nimechchynaНімеччина
                  ukrainaУкраїна

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