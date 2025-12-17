Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок
Концерн KNDS, производитель танков Leopard 2, подтвердил намерения провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Планируется двойной листинг на биржах Парижа и Франкфурта для расширения доступа к капиталу на фоне рекордного спроса на оборонную продукцию.
Немецко-французский концерн KNDS официально подтвердил намерения провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Компания планирует двойной листинг на биржах Парижа и Франкфурта, что позволит существенно расширить доступ к капиталу на фоне рекордного спроса на оборонную продукцию в Европе. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.
KNDS, созданная десять лет назад путем слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter, является ключевым игроком на рынке вооружений. В частности, предприятие производит боевые танки Leopard 2, которые сейчас активно используются Силами обороны Украины в войне против российских захватчиков.
Привлеченные средства производитель планирует направить на стратегическое развитие:
- расширение производственных мощностей;
- внедрение новых военных технологий;
- финансирование инновационных оборонных проектов.
Решение о выходе на биржу стало логичным шагом после длительных обсуждений в финансовых кругах. Толчком к этому стал стремительный рост заказов на военную технику во всем Евросоюзе, что требует от компании быстрого масштабирования производства.
