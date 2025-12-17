Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 2718 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 12216 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 11610 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
10:33 • 12300 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
08:46 • 14744 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 18138 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 16678 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27041 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 45766 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
16 декабря, 16:11 • 37940 просмотра
Украина вернула 45 граждан, содержавшихся в пунктах временного содержания иностранцев в рфVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.7м/с
87%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Европейцам нечего здесь шуметь" - лукашенко заявил, что завершение войны в Украине зависит от Трампа17 декабря, 04:37 • 23410 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13137 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22167 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto09:06 • 7668 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА10:06 • 4416 просмотра
публикации
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 12219 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 22552 просмотра
Украина не имеет сертифицированной организации, которая может определять подлинность деталей вертолетов Ми-8МТ16 декабря, 14:38 • 39255 просмотра
"Суверенная фабрика ИИ" за 225 миллионов: как тендер ГП "Дія" вывел на российский след16 декабря, 12:02 • 53622 просмотра
"Вместе наши голоса сильнее": семьи погибших и бывшие пациенты скандальной клиники запустили сайт Stop OdrexPhoto16 декабря, 10:19 • 55088 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Джорджия Мелони
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Купянск
Одесская область
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 2238 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 13409 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 53344 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 70603 просмотра
От выпивки до черных поясов: пьяного енота из США подозревают в ограблении магазина карате13 декабря, 11:26 • 70040 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление

Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок

Киев • УНН

 • 560 просмотра

Концерн KNDS, производитель танков Leopard 2, подтвердил намерения провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Планируется двойной листинг на биржах Парижа и Франкфурта для расширения доступа к капиталу на фоне рекордного спроса на оборонную продукцию.

Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок
Фото: KNDS

Немецко-французский концерн KNDS официально подтвердил намерения провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Компания планирует двойной листинг на биржах Парижа и Франкфурта, что позволит существенно расширить доступ к капиталу на фоне рекордного спроса на оборонную продукцию в Европе. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

KNDS, созданная десять лет назад путем слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter, является ключевым игроком на рынке вооружений. В частности, предприятие производит боевые танки Leopard 2, которые сейчас активно используются Силами обороны Украины в войне против российских захватчиков.

Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине03.12.25, 07:14 • 34807 просмотров

Привлеченные средства производитель планирует направить на стратегическое развитие:

  • расширение производственных мощностей;
    • внедрение новых военных технологий;
      • финансирование инновационных оборонных проектов.

        Решение о выходе на биржу стало логичным шагом после длительных обсуждений в финансовых кругах. Толчком к этому стал стремительный рост заказов на военную технику во всем Евросоюзе, что требует от компании быстрого масштабирования производства.

        Украина получит первую зенитную систему Skyranger 35 на шасси Leopard 1 уже на следующей неделе18.11.25, 23:29 • 3530 просмотров

        Степан Гафтко

        ЭкономикаНовости Мира
        Техника
        Война в Украине
        T-72
        Франкфурт
        Леопард 2
        Леопард 1
        Европейский Союз
        Париж
        Чешская Республика
        Украина