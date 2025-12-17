Производитель танков Leopard 2 готовится к масштабному выходу на фондовый рынок

Фото: KNDS

Немецко-французский концерн KNDS официально подтвердил намерения провести первичное публичное размещение акций в 2026 году. Компания планирует двойной листинг на биржах Парижа и Франкфурта, что позволит существенно расширить доступ к капиталу на фоне рекордного спроса на оборонную продукцию в Европе. Об этом сообщает DPA, пишет УНН.

Детали

KNDS, созданная десять лет назад путем слияния немецкой Krauss-Maffei Wegmann и французской Nexter, является ключевым игроком на рынке вооружений. В частности, предприятие производит боевые танки Leopard 2, которые сейчас активно используются Силами обороны Украины в войне против российских захватчиков.

Привлеченные средства производитель планирует направить на стратегическое развитие:

расширение производственных мощностей;

внедрение новых военных технологий;

финансирование инновационных оборонных проектов.

Решение о выходе на биржу стало логичным шагом после длительных обсуждений в финансовых кругах. Толчком к этому стал стремительный рост заказов на военную технику во всем Евросоюзе, что требует от компании быстрого масштабирования производства.

