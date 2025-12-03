Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине
Киев • УНН
Министерство обороны Чехии заявило о неэффективности модернизации танков T-72 M4CZ из-за проблем с точностью стрельбы. Чешская армия заменит их на Leopard, поскольку продолжение контракта на обновление признано нецелесообразным.
Модернизация танков T-72 M4CZ оказалась неэффективной и экономически невыгодной из-за проблем с точностью стрельбы. В чешской армии их постепенно будут заменять на танки Leopard. Об этом заявили в Министерстве обороны Чехии, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ведомства от 2 декабря.
Детали
Правительство решило не продлевать контракт с государственным предприятием VOP CZ, которое должно было обновлять танки для продления срока их эксплуатации до 2032 года.
План модернизации T-72 в Чехии разрабатывали еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину - в 2020 году, когда не были выделены средства на приобретение новых современных танков для армии.
Предполагалось, что в 33 танках T-72 M4CZ заменят противопожарные системы, внутренние и внешние информационные системы, а также оптические и электронные блоки прицелов.
Поскольку на момент заключения контракта средств на полную оценку танков было недостаточно, изначально запланированная модернизация всей системы управления огнем не была включена в контракт
Отмечается, что летом и осенью этого года выявили проблему с точностью стрельбы из-за неправильно подобранных электронных компонентов системы управления огнем.
Ремонт этих компонентов технически невозможен, о чем также заявлял итальянский производитель. Решить проблему можно было бы дополнительными инвестициями в замену всей системы управления огнем, что привело бы к неэффективному увеличению затрат на устаревшую платформу, которую постепенно заменяют новыми танками Leopard. При этом срок поставки танков увеличился бы до двух лет. Такое решение было бы экономически нецелесообразным
Чешское издание Novinky отмечает, что ранее Минобороны планировало передать эти танки Украине после модернизации и ввода в эксплуатацию. Однако, по данным источников Novinky, из-за нехватки необходимых компонентов их использование практически невозможно. Для Украины важно получать только полностью функциональные боевые машины.
Чехия поставляет танки в Украину с весны 2022 года. В апреле 2023 года Минобороны сообщало, что в рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами в Украину уже передали 37 модернизированных T-72, и ежемесячно поступают новые.
Напомним
Ранее сообщалось, что Чехия рассматривает возможность передачи Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ после завершения их обновления. Это решение принято с целью поддержания боеспособности танковой армии и соответствует интересам безопасности Чехии.
