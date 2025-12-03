Чехия останавливает обновление танков T-72, которые планировалось передать Украине

Модернизация танков T-72 M4CZ оказалась неэффективной и экономически невыгодной из-за проблем с точностью стрельбы. В чешской армии их постепенно будут заменять на танки Leopard. Об этом заявили в Министерстве обороны Чехии, передает УНН со ссылкой на пресс-релиз ведомства от 2 декабря.

Детали

Правительство решило не продлевать контракт с государственным предприятием VOP CZ, которое должно было обновлять танки для продления срока их эксплуатации до 2032 года.

План модернизации T-72 в Чехии разрабатывали еще до начала полномасштабного вторжения россии в Украину - в 2020 году, когда не были выделены средства на приобретение новых современных танков для армии.

Предполагалось, что в 33 танках T-72 M4CZ заменят противопожарные системы, внутренние и внешние информационные системы, а также оптические и электронные блоки прицелов.

Поскольку на момент заключения контракта средств на полную оценку танков было недостаточно, изначально запланированная модернизация всей системы управления огнем не была включена в контракт - говорится в сообщении.

Отмечается, что летом и осенью этого года выявили проблему с точностью стрельбы из-за неправильно подобранных электронных компонентов системы управления огнем.

Ремонт этих компонентов технически невозможен, о чем также заявлял итальянский производитель. Решить проблему можно было бы дополнительными инвестициями в замену всей системы управления огнем, что привело бы к неэффективному увеличению затрат на устаревшую платформу, которую постепенно заменяют новыми танками Leopard. При этом срок поставки танков увеличился бы до двух лет. Такое решение было бы экономически нецелесообразным - сообщили в оборонном ведомстве Чехии.

Чешское издание Novinky отмечает, что ранее Минобороны планировало передать эти танки Украине после модернизации и ввода в эксплуатацию. Однако, по данным источников Novinky, из-за нехватки необходимых компонентов их использование практически невозможно. Для Украины важно получать только полностью функциональные боевые машины.

Чехия поставляет танки в Украину с весны 2022 года. В апреле 2023 года Минобороны сообщало, что в рамках трехстороннего проекта с США и Нидерландами в Украину уже передали 37 модернизированных T-72, и ежемесячно поступают новые.

Напомним

Ранее сообщалось, что Чехия рассматривает возможность передачи Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ после завершения их обновления. Это решение принято с целью поддержания боеспособности танковой армии и соответствует интересам безопасности Чехии.

Дания выделяет Украине почти $150 млн на танки, морскую сферу и обучение военных – правительство страны