Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни
Київ • УНН
Чехія розглядає можливість передачі Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ після завершення їх оновлення. Це рішення ухвалено з метою підтримки боєздатності танкової армії та відповідає інтересам безпеки Чехії.
Чехія може надати Україні приблизно 30 танків T-72M4CZ після проведення їхньої модернізації. Про це інформує УНН на пресцентр Міноборони Чехії.
Деталі
У заяві Міністерство оборони чітко виклало свою позицію щодо потреби оновлення цього виду танків.
Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки
"Після завершення необхідних робіт мій намір - рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", - повідомив начальник Генерального штабу Карел Ржехка.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.
