Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни

Чехія може надати Україні приблизно 30 танків T-72M4CZ після проведення їхньої модернізації. Про це інформує УНН на пресцентр Міноборони Чехії.

Деталі

У заяві Міністерство оборони чітко виклало свою позицію щодо потреби оновлення цього виду танків.

Рішення про модернізацію танка Т-72 M4CZ було ухвалено задовго до війни в Україні або пропозиції про пожертвування німецьких танків Leopard 2A4. Це також було в той час, коли армія не мала фінансових ресурсів для придбання нових танків, і єдиним варіантом підтримки боєздатності танкової армії була модернізація існуючої техніки - йдеться у дописі відомства.

"Після завершення необхідних робіт мій намір - рекомендувати уряду Чеської Республіки пожертвувати ці танки Україні відповідно до інтересів безпеки нашої країни", - повідомив начальник Генерального штабу Карел Ржехка.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Україна та Чехія продовжать спільні проєкти з виробництва зброї, співпраця буде нарощуватися. Чехія надасть Україні 1,8 млн боєприпасів до кінця року та бере участь в авіаційній коаліції.

