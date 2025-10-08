Нідерланди розпочали виробництво бойових роботів для ЗСУ

Міністерство оборони Нідерландів уклало угоди з естонською компанією Milrem, яка розробляє безпілотники DeltaQuad, та виробником акумуляторів Tulip Tech про спільне виробництво оборонної техніки. Виробничі потужності розташують у місті Борн, йдеться в пресрелізі компанії, передає УНН.

Зазначається, нова продукція призначена для зміцнення оборонних спроможностей як Нідерландів, так і України.

Нове виробництво означає більшу незалежність від інших країн та вищу стратегічну автономію для Нідерландів. Для України критично важливо продовжувати боротьбу з російською агресією. Завдяки сучасним транспортним засобам, акумуляторам та безпілотникам Збройні сили можуть діяти швидше та ефективніше - повідомляє компанія.

Зокрема, на заводі виготовлять 150 бойових роботів THeMIS, які доповнять 15 машин цього типу, що вже використовуються українськими військовими з 2022 року. Вони призначені для підтримки піхоти, логістики, розвідки та виконання бойових завдань.

Перші виробничі лінії запустять уже за кілька місяців. Міністерство оборони орендує 120 000 м² виробничих цехів та приміщень на заводі на південь від Лімбурга. Оскільки багато приміщень та дозволів вже готові, виробництво може розпочатися швидко - йдеться у дописі.

Співпраця має структурний характер і розрахована щонайменше на 10 років. У найближчі місяці планується запуск нових виробничих ліній. У рамках цього проєкту Міністерство оборони, компанії та регіональні партнери спільно працюватимуть над зміцненням безпеки Нідерландів та Європи.

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного оборонного виробництва. Це передбачає обмін технологіями, залучення фінансування ЄС та зміцнення обороноздатності обох країн.

