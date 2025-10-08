Нідерланди розпочали виробництво бойових роботів для ЗСУ

$41.340.11
7 жовтня, 15:10 • 22640 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 26818 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
7 жовтня, 12:19 • 23531 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 27200 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
7 жовтня, 09:44 • 26573 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
7 жовтня, 07:13 • 51881 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
6 жовтня, 12:45 • 46111 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 73283 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60696 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57501 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажемPhoto7 жовтня, 13:44 • 9004 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 24267 перегляди
На Житомирщині під час сімейної сварки чоловік зарізав дружину, 9-річну доньку, собаку та двох котівPhoto7 жовтня, 15:00 • 5408 перегляди
На Київщині раптово помер чоловік у лікарні, куди приїхав на ВЛК: справу розслідує поліція17:45 • 3890 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ18:03 • 9924 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 22641 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 24291 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
7 жовтня, 07:13 • 51881 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 63545 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 72818 перегляди
Нідерланди розпочали виробництво бойових роботів для ЗСУ

Київ • УНН

 • 200 перегляди

Міністерство оборони Нідерландів уклало угоди з естонською компанією Milrem та виробником акумуляторів Tulip Tech про спільне виробництво оборонної техніки. На заводі в місті Борн виготовлять 150 бойових роботів THeMIS, які доповнять 15 машин, що вже використовуються українськими військовими.

Нідерланди розпочали виробництво бойових роботів для ЗСУ

Міністерство оборони Нідерландів уклало угоди з естонською компанією Milrem, яка розробляє безпілотники DeltaQuad, та виробником акумуляторів Tulip Tech про спільне виробництво оборонної техніки. Виробничі потужності розташують у місті Борн, йдеться в пресрелізі компанії, передає УНН.

Деталі

Зазначається, нова продукція призначена для зміцнення оборонних спроможностей як Нідерландів, так і України.

Нове виробництво означає більшу незалежність від інших країн та вищу стратегічну автономію для Нідерландів. Для України критично важливо продовжувати боротьбу з російською агресією. Завдяки сучасним транспортним засобам, акумуляторам та безпілотникам Збройні сили можуть діяти швидше та ефективніше

- повідомляє компанія.

Зокрема, на заводі виготовлять 150 бойових роботів THeMIS, які доповнять 15 машин цього типу, що вже використовуються українськими військовими з 2022 року. Вони призначені для підтримки піхоти, логістики, розвідки та виконання бойових завдань.

Перші виробничі лінії запустять уже за кілька місяців. Міністерство оборони орендує 120 000 м² виробничих цехів та приміщень на заводі на південь від Лімбурга. Оскільки багато приміщень та дозволів вже готові, виробництво може розпочатися швидко

- йдеться у дописі.

Співпраця має структурний характер і розрахована щонайменше на 10 років. У найближчі місяці планується запуск нових виробничих ліній. У рамках цього проєкту Міністерство оборони, компанії та регіональні партнери спільно працюватимуть над зміцненням безпеки Нідерландів та Європи.

Нагадаємо

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного оборонного виробництва. Це передбачає обмін технологіями, залучення фінансування ЄС та зміцнення обороноздатності обох країн.

Може прискорити еволюцію війни: Україна створила унікальний безпілотний надводний корабель 07.10.25, 01:24 • 23758 переглядiв

Віта Зеленецька

Данія
Європа
Нідерланди
Україна