Нидерланды начали производство боевых роботов для ВСУ

Министерство обороны Нидерландов заключило соглашения с эстонской компанией Milrem, разрабатывающей беспилотники DeltaQuad, и производителем аккумуляторов Tulip Tech о совместном производстве оборонной техники. Производственные мощности разместят в городе Борн, говорится в пресс-релизе компании, передает УНН.

Отмечается, что новая продукция предназначена для укрепления оборонных возможностей как Нидерландов, так и Украины.

Новое производство означает большую независимость от других стран и более высокую стратегическую автономию для Нидерландов. Для Украины критически важно продолжать борьбу с российской агрессией. Благодаря современным транспортным средствам, аккумуляторам и беспилотникам Вооруженные силы могут действовать быстрее и эффективнее - сообщает компания.

В частности, на заводе изготовят 150 боевых роботов THeMIS, которые дополнят 15 машин этого типа, уже используемых украинскими военными с 2022 года. Они предназначены для поддержки пехоты, логистики, разведки и выполнения боевых задач.

Первые производственные линии запустят уже через несколько месяцев. Министерство обороны арендует 120 000 м² производственных цехов и помещений на заводе к югу от Лимбурга. Поскольку многие помещения и разрешения уже готовы, производство может начаться быстро - говорится в сообщении.

Сотрудничество носит структурный характер и рассчитано как минимум на 10 лет. В ближайшие месяцы планируется запуск новых производственных линий. В рамках этого проекта Министерство обороны, компании и региональные партнеры будут совместно работать над укреплением безопасности Нидерландов и Европы.

