Українські оборонні компанії відкриють у Данії спільні виробництва - Шмигаль

Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 12807 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 27535 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 27943 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 31371 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
6 жовтня, 06:06 • 60431 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
6 жовтня, 06:00 • 29912 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 37032 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 64648 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 76483 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 91807 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
Навчальні центри переміщуються вглиб країни, далі від лінії фронту - Сирський6 жовтня, 11:59 • 11336 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 25589 перегляди
Найдешевший електрокар у Європі отримує збільшення потужності та акумулятор LFPPhoto14:03 • 7126 перегляди
Зниклих жінку та дитину знайшли мертвими у водоймі на Полтавщині: пошуки чоловіка триваютьPhoto14:59 • 5630 перегляди
Британія відреагувала на заяву Зеленського щодо використання її комплектуючих у російських дронах та ракетах 16:40 • 7678 перегляди
Публікації
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 25690 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 37160 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto6 жовтня, 06:06 • 60431 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 179063 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 107242 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Тейлор Свіфт
Джей Роберт Пріцкер
Україна
Нідерланди
Данія
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля18:42 • 1200 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 63318 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 59907 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 135501 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 67381 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Свіфт
WhatsApp
MIM-104 Patriot
IRIS-T

Українські оборонні компанії відкриють у Данії спільні виробництва - Шмигаль

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільного оборонного виробництва. Це передбачає обмін технологіями, залучення фінансування ЄС та зміцнення обороноздатності обох країн.

Українські оборонні компанії відкриють у Данії спільні виробництва - Шмигаль

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільних оборонних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС. Спільні проєкти зміцнять обороноздатність обох країн і підтримають Сили оборони України під час війни, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним сьогодні українською та данською сторонами, зокрема міністрами оборони, промисловості та закордонних справ Данії.

Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів

- ідеться у дописі.

Шмигаль додав, що підписання документа - великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів Дінї та України.

" У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", - підкреслив він.

Шмигаль і прем'єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛА

Альона Уткіна

ЕкономікаПолітика
Європейський Союз
Данія
Україна
Денис Шмигаль