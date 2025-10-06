Українські оборонні компанії відкриють у Данії спільні виробництва - Шмигаль

Україна та Данія підписали Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає створення спільних оборонних виробничих потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС. Спільні проєкти зміцнять обороноздатність обох країн і підтримають Сили оборони України під час війни, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що це передбачено Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним сьогодні українською та данською сторонами, зокрема міністрами оборони, промисловості та закордонних справ Данії.

Меморандум передбачає започаткування українськими оборонними компаніями виробництва на території Данії, створення спільних потужностей, обмін технологіями та залучення фінансування ЄС для реалізації спільних проєктів - ідеться у дописі.

Шмигаль додав, що підписання документа - великий крок до формування нової системи безпеки в Європі та посилення спроможностей оборонно-промислових комплексів Дінї та України.

" У довгостроковій перспективі українські рішення та досвід у сфері безпеки також посилять обороноздатність наших союзників", - підкреслив він.

Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛА