Украинские оборонные компании откроют в Дании совместные производства - Шмыгаль
Киев • УНН
Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании по совместному оборонному производству. Это предусматривает обмен технологиями, привлечение финансирования ЕС и укрепление обороноспособности обеих стран.
Украина и Дания подписали Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает создание совместных оборонных производственных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС. Совместные проекты укрепят обороноспособность обеих стран и поддержат Силы обороны Украины во время войны, заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.
Подробности
Отмечается, что это предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, подписанным сегодня украинской и датской сторонами, в частности министрами обороны, промышленности и иностранных дел Дании.
Меморандум предусматривает начало украинскими оборонными компаниями производства на территории Дании, создание совместных мощностей, обмен технологиями и привлечение финансирования ЕС для реализации совместных проектов
Шмыгаль добавил, что подписание документа - большой шаг к формированию новой системы безопасности в Европе и усилению возможностей оборонно-промышленных комплексов Дании и Украины.
"В долгосрочной перспективе украинские решения и опыт в сфере безопасности также усилят обороноспособность наших союзников", - подчеркнул он.
Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛА06.10.25, 19:54 • 2412 просмотров