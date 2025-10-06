Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛА

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом ознакомились с работой одного из ведущих украинских производителей беспилотных систем. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.

Вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом ознакомились с работой одного из ведущих украинских производителей беспилотных систем. Предприятие объединяет несколько современных производственных площадок и уже наладило серийное изготовление дронов-камикадзе различных конфигураций — как FPV-коптеров, так и самолетного типа

По словам министра, компания имеет собственное конструкторское бюро и партнерскую R&D-лабораторию совместно с европейскими коллегами, в частности из Нидерландов.

Ожидаем, что все больше иностранных партнеров будут налаживать производство и разработку технологий с украинскими ОПК-компаниями. Это возможность создавать передовые образцы вооружения и усиливать безопасность Европы