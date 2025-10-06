Шмыгаль и премьер Нидерландов посетили предприятие по производству украинских БПЛА
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер Нидерландов Дик Схооф ознакомились с работой ведущего украинского производителя беспилотных систем. Предприятие серийно производит FPV-коптеры и дроны-камикадзе самолетного типа, имея собственное конструкторское бюро и R&D-лабораторию с европейскими партнерами.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль вместе с Премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом ознакомились с работой одного из ведущих украинских производителей беспилотных систем. Об этом Шмыгаль сообщил в Telegram, пишет УНН.
Вместе с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом ознакомились с работой одного из ведущих украинских производителей беспилотных систем. Предприятие объединяет несколько современных производственных площадок и уже наладило серийное изготовление дронов-камикадзе различных конфигураций — как FPV-коптеров, так и самолетного типа
По словам министра, компания имеет собственное конструкторское бюро и партнерскую R&D-лабораторию совместно с европейскими коллегами, в частности из Нидерландов.
Ожидаем, что все больше иностранных партнеров будут налаживать производство и разработку технологий с украинскими ОПК-компаниями. Это возможность создавать передовые образцы вооружения и усиливать безопасность Европы
Напомним
В Киеве с визитом находится премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф вместе почтили память погибших украинских защитников. Схооф ранее выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и призвал путина к переговорам.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о необходимости создания новых препятствий или сбития российских дронов, нарушающих воздушное пространство европейских стран. Этот вопрос обсуждался на саммите НАТО, где Нидерланды вместе с 7 странами, включая Украину, помогают Дании.
