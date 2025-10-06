Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛА
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та прем’єр Нідерландів Дік Схооф ознайомилися з роботою провідного українського виробника безпілотних систем. Підприємство серійно виготовляє FPV-коптери та дрони-камікадзе літакового типу, маючи власне конструкторське бюро та R&D-лабораторію з європейськими партнерами.
Разом із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотних систем. Підприємство об’єднує кілька сучасних виробничих майданчиків та вже налагодило серійне виготовлення дронів-камікадзе різних конфігурацій — як FPV-коптерів, так і літакового типу
За словами міністра, компанія має власне конструкторське бюро та партнерську R&D-лабораторію спільно з європейськими колегами, зокрема з Нідерландів.
Очікуємо, що дедалі більше іноземних партнерів налагоджуватимуть виробництво й розробку технологій з українськими ОПК-компаніями. Це можливість створювати передові зразки озброєння та посилювати безпеку Європи
У Києві з візитом перебуває премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Схооф раніше виступив проти прискореного вступу України до ЄС та закликав путіна до переговорів.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про необхідність створення нових перешкод або збиття російських дронів, що порушують повітряний простір європейських країн. Це питання обговорювалося на саміті НАТО, де Нідерланди разом із 7 країнами, включаючи Україну, допомагають Данії.
