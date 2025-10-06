Шмигаль і прем’єр Нідерландів побували на підприємстві з виробництва українських БПЛА

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із Премʼєр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотних систем. Про це Шмигаль повідомив у Telegram, пише УНН.

Разом із прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом ознайомилися з роботою одного з провідних українських виробників безпілотних систем. Підприємство об’єднує кілька сучасних виробничих майданчиків та вже налагодило серійне виготовлення дронів-камікадзе різних конфігурацій — як FPV-коптерів, так і літакового типу

За словами міністра, компанія має власне конструкторське бюро та партнерську R&D-лабораторію спільно з європейськими колегами, зокрема з Нідерландів.

Очікуємо, що дедалі більше іноземних партнерів налагоджуватимуть виробництво й розробку технологій з українськими ОПК-компаніями. Це можливість створювати передові зразки озброєння та посилювати безпеку Європи