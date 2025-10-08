Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны

Чехия может предоставить Украине примерно 30 танков T-72M4CZ после их модернизации. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны Чехии.

Подробности

В заявлении Министерство обороны четко изложило свою позицию относительно необходимости обновления этого вида танков.

Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвовании немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники - говорится в сообщении ведомства.

"После завершения необходимых работ мое намерение - рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", - сообщил начальник Генерального штаба Карел Ржехка.

Напомним

Ранее сообщалось, что Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.

