Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны

7 октября, 15:10
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
российский агент получил 15 лет за попытку установки GPS-трекера на авто ВСУ7 октября, 20:30 • 9324 просмотра
"Укрзалізниця" отменила ряд поездов из-за ситуации с безопасностью: список рейсов7 октября, 22:19 • 8798 просмотра
СБУ и Нацполиция заблокировали новые "схемы для уклонистов": среди задержанных – экс-чиновник Кабмина и руководство высших учебных заведенийPhoto01:02 • 11357 просмотра
В Крыму оккупанты проверяют, есть ли в телефонах школьников VPN и украинский язык02:06 • 8250 просмотра
Израиль и ХАМАС достигли "прогресса" на переговорах в Египте - CNN02:56 • 9996 просмотра
публикации
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство7 октября, 15:10 • 31739 просмотра
Почему один из гигантов отечественной фармотрасли "Дарница" попал в ловушку собственной игры? История вопроса 7 октября, 13:53 • 28619 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 57311 просмотра
Топ-5 блюд из курицы: простые и вкусные рецепты для семейного ужинаPhoto6 октября, 12:01 • 67919 просмотра
Момент очищения и большого энергетического перелома: астрологический прогноз на неделю 6-12 октября6 октября, 08:19 • 76381 просмотра
УНН Lite
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 28300 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 32526 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 84660 просмотра
Тейлор Свифт на популярном британском шоу поразила обручальным кольцом от Трэвиса Келса3 октября, 17:13 • 79800 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo3 октября, 16:00 • 154534 просмотра
Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны

Киев • УНН

 4268 просмотра

Чехия рассматривает возможность передачи Украине около 30 модернизированных танков T-72M4CZ после завершения их обновления. Это решение принято с целью поддержания боеспособности танковой армии и отвечает интересам безопасности Чехии.

Чехия может передать Украине 30 модернизированных танков T-72M4CZ - Генштаб страны

Чехия может предоставить Украине примерно 30 танков T-72M4CZ после их модернизации. Об этом информирует УНН со ссылкой на пресс-центр Минобороны Чехии.

Подробности

В заявлении Министерство обороны четко изложило свою позицию относительно необходимости обновления этого вида танков.

Решение о модернизации танка Т-72 M4CZ было принято задолго до войны в Украине или предложения о пожертвовании немецких танков Leopard 2A4. Это также было в то время, когда армия не имела финансовых ресурсов для приобретения новых танков, и единственным вариантом поддержания боеспособности танковой армии была модернизация существующей техники

- говорится в сообщении ведомства.

"После завершения необходимых работ мое намерение - рекомендовать правительству Чешской Республики пожертвовать эти танки Украине в соответствии с интересами безопасности нашей страны", - сообщил начальник Генерального штаба Карел Ржехка.

Напомним

Ранее сообщалось, что Украина и Чехия продолжат совместные проекты по производству оружия, сотрудничество будет наращиваться. Чехия предоставит Украине 1,8 млн боеприпасов до конца года и участвует в авиационной коалиции.

Вита Зеленецкая

