03:01 • 3224 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
23:38 • 7472 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 11041 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремлі
2 грудня, 12:35 • 23512 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 60726 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 44269 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 35671 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
2 грудня, 10:08 • 32679 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
2 грудня, 06:00 • 58520 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 55176 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Міністерство оборони Чехії заявило про неефективність модернізації танків T-72 M4CZ через проблеми з точністю стрільби. Чеська армія замінить їх на Leopard, оскільки продовження контракту на оновлення визнано недоцільним.

Модернізація танків T-72 M4CZ виявилася неефективною та економічно невигідною через проблеми з точністю стрільби. У чеській армії їх поступово замінюватимуть на танки Leopard. Про це заявили у Міністерстві оборони Чехії, передає УНН з посиланням на пресреліз відомства від 2 грудня.

Деталі

Уряд вирішив не продовжувати контракт із державним підприємством VOP CZ, яке мало оновлювати танки для продовження терміну їх експлуатації до 2032 року.

План модернізації T-72 в Чехії розробляли ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну - у 2020 році, коли не були виділені кошти на придбання нових сучасних танків для армії.

Передбачалося, що в 33 танках T-72 M4CZ замінять протипожежні системи, внутрішні та зовнішні інформаційні системи, а також оптичні та електронні блоки прицілів.

Оскільки на момент укладення контракту коштів на повну оцінку танків було недостатньо, спочатку запланована модернізація всієї системи управління вогнем не була включена до контракту

- йдеться у дописі.

Зазначається, що влітку та восени цього року виявили проблему з точністю стрільби через неправильно підібрані електронні компоненти системи управління вогнем.

Ремонт цих компонентів технічно неможливий, про що також заявляв італійський виробник. Вирішити проблему можна було б додатковими інвестиціями у заміну всієї системи управління вогнем, що призвело б до неефективного збільшення витрат на застарілу платформу, яку поступово замінюють новими танками Leopard. При цьому термін постачання танків збільшився б до двох років. Таке рішення було б економічно недоцільним

- повідомили в оборонному відомстві Чехії.

Чеське видання Novinky зазначає, що раніше Міноборони планувало передати ці танки Україні після модернізації та введення в експлуатацію. Однак, за даними джерел Novinky, через брак необхідних компонентів їхнє використання практично неможливе. Для України важливо отримувати лише повністю функціональні бойові машини.

Чехія постачає танки в Україну з весни 2022 року. У квітні 2023 року Міноборони повідомляло, що в рамках тристороннього проєкту зі США та Нідерландами до України вже передали 37 модернізованих T-72, і щомісяця надходять нові.

Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що Чехія розглядає можливість передачі Україні близько 30 модернізованих танків T-72M4CZ після завершення їх оновлення. Це рішення ухвалено з метою підтримки боєздатності танкової армії та відповідає інтересам безпеки Чехії.

Віта Зеленецька

