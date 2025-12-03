Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні

Модернізація танків T-72 M4CZ виявилася неефективною та економічно невигідною через проблеми з точністю стрільби. У чеській армії їх поступово замінюватимуть на танки Leopard. Про це заявили у Міністерстві оборони Чехії, передає УНН з посиланням на пресреліз відомства від 2 грудня.

Уряд вирішив не продовжувати контракт із державним підприємством VOP CZ, яке мало оновлювати танки для продовження терміну їх експлуатації до 2032 року.

План модернізації T-72 в Чехії розробляли ще до початку повномасштабного вторгнення росії в Україну - у 2020 році, коли не були виділені кошти на придбання нових сучасних танків для армії.

Передбачалося, що в 33 танках T-72 M4CZ замінять протипожежні системи, внутрішні та зовнішні інформаційні системи, а також оптичні та електронні блоки прицілів.

Оскільки на момент укладення контракту коштів на повну оцінку танків було недостатньо, спочатку запланована модернізація всієї системи управління вогнем не була включена до контракту

Зазначається, що влітку та восени цього року виявили проблему з точністю стрільби через неправильно підібрані електронні компоненти системи управління вогнем.

Ремонт цих компонентів технічно неможливий, про що також заявляв італійський виробник. Вирішити проблему можна було б додатковими інвестиціями у заміну всієї системи управління вогнем, що призвело б до неефективного збільшення витрат на застарілу платформу, яку поступово замінюють новими танками Leopard. При цьому термін постачання танків збільшився б до двох років. Таке рішення було б економічно недоцільним