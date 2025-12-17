Виробник танків Leopard 2 готується до масштабного виходу на фондовий ринок

Фото: KNDS

Німецько-французький концерн KNDS офіційно підтвердив наміри провести первинне публічне розміщення акцій у 2026 році. Компанія планує подвійне лістингування на біржах Парижа та Франкфурта, що дозволить суттєво розширити доступ до капіталу на тлі рекордного попиту на оборонну продукцію в Європі. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

KNDS, створена десять років тому шляхом злиття німецької Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter, є ключовим гравцем на ринку озброєнь. Зокрема, підприємство виготовляє бойові танки Leopard 2, які зараз активно використовуються Силами оборони України у війні проти російських загарбників.

Залучені кошти виробник планує спрямувати на стратегічний розвиток:

розширення виробничих потужностей;

впровадження нових військових технологій;

фінансування інноваційних оборонних проєктів.

Рішення про вихід на біржу стало логічним кроком після тривалих обговорень у фінансових колах. Поштовхом до цього стало стрімке зростання замовлень на військову техніку в усьому Євросоюзі, що вимагає від компанії швидкого масштабування виробництва.

