Виробник танків Leopard 2 готується до масштабного виходу на фондовий ринок

$42.180.06
49.670.01
ukenru
12:13 • 1760 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 10353 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 10544 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 11285 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
08:46 • 13969 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
07:35 • 17797 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 16426 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 26965 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 45625 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 37727 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
3м/с
98%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
До Сенату США внесли законопроєкт про санкції щодо нафти рф - Стефанішина17 грудня, 03:36 • 5158 перегляди
"Європейцям нема чого тут галасувати" - лукашенко заявив, що завершення війни в Україні залежить від Трампа17 грудня, 04:37 • 22833 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12442 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 21104 перегляди
Ураження російської субмаринин "Варшавянка": знищені гвинт і кермо, човну потрібен капремонтPhoto09:06 • 6572 перегляди
Публікації
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
Ексклюзив
11:22 • 10354 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 21138 перегляди
Україна не має сертифікованої організації, яка може визначати автентичність деталей вертольотів Ми-8МТ16 грудня, 14:38 • 38562 перегляди
"Суверенна фабрика ШІ" за 225 мільйонів: як тендер ДП "ДІЯ" вивів на російський слід 16 грудня, 12:02 • 52872 перегляди
"Разом наші голоси сильніші": родини загиблих і колишні пацієнти скандальної клініки запустили сайт Stop Odrex Photo16 грудня, 10:19 • 54419 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Барт Де Вевер
Антоніу Кошта
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Білий дім
Польща
Реклама
УНН Lite
Трамп заявив, що вартість нової бальної зали Білого дому може сягнути $400 млн12:18 • 1742 перегляди
Власник маєтку зірки НБА Майкла Джордана планує перетворити його на музейPhotoVideo17 грудня, 06:16 • 12468 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 53101 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 70366 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 69814 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Дипломатка
Starlink

Виробник танків Leopard 2 готується до масштабного виходу на фондовий ринок

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Концерн KNDS, виробник танків Leopard 2, підтвердив наміри провести первинне публічне розміщення акцій у 2026 році. Планується подвійне лістингування на біржах Парижа та Франкфурта для розширення доступу до капіталу на тлі рекордного попиту на оборонну продукцію.

Виробник танків Leopard 2 готується до масштабного виходу на фондовий ринок
Фото: KNDS

Німецько-французький концерн KNDS офіційно підтвердив наміри провести первинне публічне розміщення акцій у 2026 році. Компанія планує подвійне лістингування на біржах Парижа та Франкфурта, що дозволить суттєво розширити доступ до капіталу на тлі рекордного попиту на оборонну продукцію в Європі. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

KNDS, створена десять років тому шляхом злиття німецької Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter, є ключовим гравцем на ринку озброєнь. Зокрема, підприємство виготовляє бойові танки Leopard 2, які зараз активно використовуються Силами оборони України у війні проти російських загарбників.

Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні03.12.25, 07:14 • 34804 перегляди

Залучені кошти виробник планує спрямувати на стратегічний розвиток:

  • розширення виробничих потужностей;
    • впровадження нових військових технологій;
      • фінансування інноваційних оборонних проєктів.

        Рішення про вихід на біржу стало логічним кроком після тривалих обговорень у фінансових колах. Поштовхом до цього стало стрімке зростання замовлень на військову техніку в усьому Євросоюзі, що вимагає від компанії швидкого масштабування виробництва.

        Україна отримає першу зенітну систему Skyranger 35 на шасі Leopard 1 вже наступного тижня18.11.25, 23:29 • 3526 переглядiв

        Степан Гафтко

        ЕкономікаНовини Світу
        Техніка
        Війна в Україні
        Т-72
        Франкфурт
        Leopard 2
        Leopard 1
        Європейський Союз
        Париж
        Чехія
        Україна