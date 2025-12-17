Виробник танків Leopard 2 готується до масштабного виходу на фондовий ринок
Концерн KNDS, виробник танків Leopard 2, підтвердив наміри провести первинне публічне розміщення акцій у 2026 році. Планується подвійне лістингування на біржах Парижа та Франкфурта для розширення доступу до капіталу на тлі рекордного попиту на оборонну продукцію.
Німецько-французький концерн KNDS офіційно підтвердив наміри провести первинне публічне розміщення акцій у 2026 році. Компанія планує подвійне лістингування на біржах Парижа та Франкфурта, що дозволить суттєво розширити доступ до капіталу на тлі рекордного попиту на оборонну продукцію в Європі. Про це повідомляє DPA, пише УНН.
Деталі
KNDS, створена десять років тому шляхом злиття німецької Krauss-Maffei Wegmann та французької Nexter, є ключовим гравцем на ринку озброєнь. Зокрема, підприємство виготовляє бойові танки Leopard 2, які зараз активно використовуються Силами оборони України у війні проти російських загарбників.
Залучені кошти виробник планує спрямувати на стратегічний розвиток:
- розширення виробничих потужностей;
- впровадження нових військових технологій;
- фінансування інноваційних оборонних проєктів.
Рішення про вихід на біржу стало логічним кроком після тривалих обговорень у фінансових колах. Поштовхом до цього стало стрімке зростання замовлень на військову техніку в усьому Євросоюзі, що вимагає від компанії швидкого масштабування виробництва.
