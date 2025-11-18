Україна отримає першу зенітну систему Skyranger 35 на шасі Leopard 1 вже наступного тижня
Київ • УНН
Німецький концерн Rheinmetall розпочне передачу Україні зенітних систем Skyranger 35 на базі танка Leopard 1 наступного тижня. Контракт на суму в кілька сотень мільйонів євро оплачений неназваною країною ЄС.
Німецький оборонний концерн Rheinmetall має намір розпочати передачу Україні зенітних систем Skyranger 35, встановлених на базі танка Leopard 1. Про це заявив гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер, інформує УНН з посиланням на German Aid to Ukraine у соцмережі X.
Деталі
За словами Паппергера, першу установку Skyranger 35 на базі Leopard 1 доставлять в Україну наступного тижня.
У вересні стало відомо, що Rheinmetall поставить в Україну самохідні зенітні ракетні комплекси Skyranger 35, встановлені на шасі Leopard 1, у рамках контракту на суму в кілька сотень мільйонів євро.
Контракт був оплачений неназваною країною ЄС за рахунок непередбаченого прибутку від заморожених російських активів.
Нагадаємо
Будівництво заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні затримується через бажання української сторони змінити розташування об'єкта. Керівник концерну Армін Пеппенґер заявив, що після затвердження нового місця завод зможе бути зведений протягом дванадцяти місяців.
