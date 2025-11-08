Будівництво заводу Rheinmetall в Україні затримується: гендиректор назвав причину
Київ • УНН
Будівництво заводу з виробництва боєприпасів Rheinmetall в Україні затримується через бажання української сторони змінити розташування об'єкта. Керівник концерну Армін Пеппенґер заявив, що після затвердження нового місця завод зможе бути зведений протягом дванадцяти місяців.
Будівництво заводу боєприпасів німецького оборонного концерну Rheinmetall в Україні затримується через те, що українська сторона висловила бажання змінити розташування об'єкта, заявив гендиректор концерну Армін Паппергер в інтерв'ю, яке поширила Асоціація резервістів Німецького бундесверу, пише УНН.
Деталі
"На жаль, будівництво заводу з виробництва боєприпасів в Україні затримується", - сказав Паппергер.
За його словами, завод уже мав би працювати, але процес уповільнився через зміну місця розташування.
"Україна захотіла перенести локацію. Зараз говорять, що нову ділянку для будівництва визначать дуже скоро. Коли місце буде затверджене, ми зможемо звести завод протягом дванадцяти місяців - як це вдалося зробити в Німеччині", - зазначив Паппергер.
Rheinmetall запропонувала Україні виготовляти на її території бронетранспортери Fuchs, бойові машини піхоти Lynx та танки Panther.
За словами керівника концерну, компанія готова налагодити нове виробництво всіх цих моделей безпосередньо в Україні - за аналогією з тим, як БТР Fuchs виробляється на заводі Rheinmetall в Алжирі.
"Очевидно, що саме БМП Lynx стане першим кроком. Перші п’ять машин ми будуємо в Німеччині, незабаром вони будуть передані Україні", - вказав глава Rheinmetall.
Однак він уточнив, що контракт на організацію виробництва Lynx в Україні ще не підписаний, і для його реалізації потрібне фінансування.
"Відкривати виробництво в Україні має сенс лише тоді, якщо ми зможемо побудувати 200-300 машин", - додав Паппергер.
Доповнення
Німецький оборонний концерн Rheinmetall AG розпочав будівництво заводу з виробництва боєприпасів у місті Байшогала у Литві, що стало найбільшою оборонною інвестицією в історії країни та ключовим елементом зміцнення східного флангу НАТО.