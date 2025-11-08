Строительство завода Rheinmetall в Украине задерживается: гендиректор назвал причину
Киев • УНН
Строительство завода по производству боеприпасов Rheinmetall в Украине задерживается из-за желания украинской стороны изменить расположение объекта. Руководитель концерна Армин Паппергер заявил, что после утверждения нового места завод сможет быть возведен в течение двенадцати месяцев.
Строительство завода боеприпасов немецкого оборонного концерна Rheinmetall в Украине задерживается из-за того, что украинская сторона выразила желание изменить расположение объекта, заявил гендиректор концерна Армин Паппергер в интервью, которое распространила Ассоциация резервистов Немецкого бундесвера, пишет УНН.
Детали
"К сожалению, строительство завода по производству боеприпасов в Украине задерживается", - сказал Паппергер.
По его словам, завод уже должен был работать, но процесс замедлился из-за изменения места расположения.
"Украина захотела перенести локацию. Сейчас говорят, что новый участок для строительства определят очень скоро. Когда место будет утверждено, мы сможем построить завод в течение двенадцати месяцев - как это удалось сделать в Германии", - отметил Паппергер.
Rheinmetall предложила Украине производить на ее территории бронетранспортеры Fuchs, боевые машины пехоты Lynx и танки Panther.
По словам руководителя концерна, компания готова наладить новое производство всех этих моделей непосредственно в Украине - по аналогии с тем, как БТР Fuchs производится на заводе Rheinmetall в Алжире.
"Очевидно, что именно БМП Lynx станет первым шагом. Первые пять машин мы строим в Германии, вскоре они будут переданы Украине", - указал глава Rheinmetall.
Однако он уточнил, что контракт на организацию производства Lynx в Украине еще не подписан, и для его реализации требуется финансирование.
"Открывать производство в Украине имеет смысл только тогда, если мы сможем построить 200-300 машин", - добавил Паппергер.
Дополнение
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall AG начал строительство завода по производству боеприпасов в городе Байшогала в Литве, что стало крупнейшей оборонной инвестицией в истории страны и ключевым элементом укрепления восточного фланга НАТО.