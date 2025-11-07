Компанії Rheinmetall та ICEYE створюють спільне підприємство для виробництва супутників SAR

Німецький оборонний гігант Rheinmetall та фінська компанія ICEYE, відома своїми супутниками з радаром синтезованої апертури (SAR), об’єднують зусилля для створення нової компанії Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Мета – посилити європейські можливості у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Rheinmetall, нове підприємство розміститься у місті Нойс поблизу Дюссельдорфа, де один із автомобільних заводів компанії буде переобладнано під виробництво оборонної космічної техніки.

У структурі власності Rheinmetall володітиме 60% акцій, тоді як ICEYE – 40%. Запуск виробництва заплановано вже на поточний рік, а перші супутники SAR очікуються у 2026 році.

SAR-технологія дозволяє отримувати високоякісні радарні зображення навіть за хмарності або вночі, що робить такі супутники незамінними для військової розвідки та моніторингу кризових регіонів.

ICEYE, яка налічує близько 700 співробітників по всьому світу, вже надає свої супутники Україні у війні проти Росії. Співпраця з Rheinmetall, у якої працює близько 40 000 осіб, відкриває шлях до масштабування виробництва та розширення ринку.

