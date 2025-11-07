ukenru
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
Компанії Rheinmetall та ICEYE створюють спільне підприємство для виробництва супутників SAR

Київ • УНН

Оборонний концерн Rheinmetall та фінська компанія ICEYE створюють Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Мета – посилити європейські можливості у сфері космічної розвідки та виробництво супутників SAR.

Компанії Rheinmetall та ICEYE створюють спільне підприємство для виробництва супутників SAR

Німецький оборонний гігант Rheinmetall та фінська компанія ICEYE, відома своїми супутниками з радаром синтезованої апертури (SAR), об’єднують зусилля для створення нової компанії Rheinmetall ICEYE Space Solutions GmbH. Мета – посилити європейські можливості у сфері космічної розвідки. Про це повідомляє DPA, пише УНН.

Деталі

Як повідомив Rheinmetall, нове підприємство розміститься у місті Нойс поблизу Дюссельдорфа, де один із автомобільних заводів компанії буде переобладнано під виробництво оборонної космічної техніки.

У структурі власності Rheinmetall володітиме 60% акцій, тоді як ICEYE – 40%. Запуск виробництва заплановано вже на поточний рік, а перші супутники SAR очікуються у 2026 році.

Німецький гігант Rheinmetall будує завод снарядів у Латвії 27.09.25, 08:12 • 4970 переглядiв

SAR-технологія дозволяє отримувати високоякісні радарні зображення навіть за хмарності або вночі, що робить такі супутники незамінними для військової розвідки та моніторингу кризових регіонів.

ICEYE, яка налічує близько 700 співробітників по всьому світу, вже надає свої супутники Україні у війні проти Росії. Співпраця з Rheinmetall, у якої працює близько 40 000 осіб, відкриває шлях до масштабування виробництва та розширення ринку.

Концерн Rheinmetall купує виробника військових кораблів NVL15.09.25, 13:09 • 3100 переглядiв

Степан Гафтко

