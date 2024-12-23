Установки Patriot и танки Leopard: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, две установки Patriot, танки Leopard 1, установки Gepard и беспилотники. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.

Детали

В новый военный пакет вошли:

-15 танков Leopard 1 A5;

-две зенитные самоходные установки Gepard;

-две установки Patriot;

-30 бронеавтомобилей MRAP с противоминной защитой;

-управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

- более 65 различных беспилотников;

Также Украине передали боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2 и для Gepard, гранатометы, пулеметы, винтовки, генераторы и другое вооружение.

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T