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Установки Patriot и танки Leopard: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Установки Patriot и танки Leopard: Германия передала Украине новую партию военной помощи

Киев  •  УНН

 • 8430 просмотра

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Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, две установки Patriot, танки Leopard 1, установки Gepard и беспилотники. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.

Детали

В новый военный пакет вошли:

-15 танков Leopard 1 A5;

-две зенитные самоходные установки Gepard;

-две установки Patriot;

-30 бронеавтомобилей MRAP с противоминной защитой;

-управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;

- более 65 различных беспилотников;

Также Украине передали боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2 и для Gepard, гранатометы, пулеметы, винтовки, генераторы и другое вооружение.

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T20 дек. 2024, 09:46 • 21506 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Войнаполитика
flakpanzer-gepardFlakpanzer Gepard
mim-104-patriotMIM-104 Patriot
leopard-2Леопард 2
leopard-1Леопард 1
germaniyaГермания
ukrainaУкраина