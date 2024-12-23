Установки Patriot и танки Leopard: Германия передала Украине новую партию военной помощи
Киев • УНН
Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи, который включает в себя установки Patriot, танки Leopard и другое вооружение. В пакет также вошли беспилотники, бронеавтомобили MRAP и различные боеприпасы.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли, в частности, две установки Patriot, танки Leopard 1, установки Gepard и беспилотники. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.
Детали
В новый военный пакет вошли:
-15 танков Leopard 1 A5;
-две зенитные самоходные установки Gepard;
-две установки Patriot;
-30 бронеавтомобилей MRAP с противоминной защитой;
-управляемые ракеты AIM-9L/I-1 Sidewinde;
- более 65 различных беспилотников;
Также Украине передали боеприпасы для танков Leopard 1 и Leopard 2 и для Gepard, гранатометы, пулеметы, винтовки, генераторы и другое вооружение.
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