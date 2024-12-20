Германия передала Украине шестую систему IRIS-T

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о доставке в Украину очередной, уже шестой по счету установки IRIS-T SLM. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мониторинговый проект German Aid to Ukraine.

Детали

Канцлер Олаф Шольц объявил на брифинге после Европейского совета в Брюсселе, что насколько ему известно в Украину доставили еще одну установку IRIS-T SLM.

«Поставляется еще одна система IRIS-T, по моему мнению, сегодня, и Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили», - заявил Шольц.

Дополнение

Во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским 2 декабря Шольц заявил, что Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО.