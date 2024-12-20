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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия передала Украине шестую систему IRIS-T

Германия передала Украине шестую систему IRIS-T

Киев  •  УНН

 • 10623 просмотра

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Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил доставку шестой системы IRIS-T SLM в Украину. Также продолжаются поставки Gepard SPAAG вместе с боеприпасами, производство которых восстановлено.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил о доставке в Украину очередной, уже шестой по счету установки IRIS-T SLM. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мониторинговый проект German Aid to Ukraine

Детали

Канцлер Олаф Шольц объявил на брифинге после Европейского совета в Брюсселе, что насколько ему известно в Украину доставили еще одну установку IRIS-T SLM.

«Поставляется еще одна система IRIS-T, по моему мнению, сегодня, и Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы возобновили», - заявил Шольц. 

Дополнение

Во время брифинга с Президентом Украины Владимиром Зеленским  2 декабря Шольц заявил, что Германия передаст Украине шестую систему IRIS-T и пусковые установки для Patriot и Gepard. В 2025 году она будет также поставлять системы ПВО. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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