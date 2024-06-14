Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. Согласно обновленному списку Берлин передал ВСУ еще несколько систем ПВО, боеприпасы и бронетехнику. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Германии.

Детали

Так, согласно обновленному списку материально-технической помощи от Германии Украине предоставлено:

20 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями со складов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 120);

10 ОБТ Leopard 1A5 (по совместному с Данией проекту) (суммарно: 50);



боеприпасы для ОБТ Leopard 1;



боеприпасы для БМП Marder;



1 система ППО IRIS-T SLM (суммарно: 4);



1 система ПВО IRIS-T SLS (суммарно: 2);



3 РСЗВ HIMARS;



21,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 111,000);



21,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 111,000);



128 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм (суммарно: 21,000);



4 системы датчиков и глушилок против дронов (суммарно: 88);



2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями (суммарно: 21);



2 БРЕМ DACHS (суммарно: 11);



4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями (суммарно: 42);



материальные средства для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности);



3 системы защиты для вертолетов AMPS (Airborne Missile Protection System) (суммарно: 8);



100 приборов ночного видения (суммарно: 600);



IT-снаряжение;



3 системы защиты для вертолетов AMPS (Airborne Missile Protection System) (суммарно: 8);



100 приборов ночного видения (суммарно: 600);



IT-снаряжение;



16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros (суммарно: 62);



100 штурмовых винтовок MK 556 (суммарно: 1625);



85 снайперских винтовок HLR 338 и 180,000 патронов к ним (суммарно: 230/240,000);



100 винтовок HAENEL CR 308 (суммарно: 331);



4 млн патронов для стрелкового оружия (суммарно: 54,6 млн);



спасательные лодки.



Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин призвал других партнеров предоставлять дополнительные ПВО Украине, не только Patriot, это могут быть NASAMS и тому подобное.