Германия обновила перечень переданной Украине военной помощи. Согласно обновленному списку Берлин передал ВСУ еще несколько систем ПВО, боеприпасы и бронетехнику. Об этом пишет УНН со ссылкой на правительство Германии.
Детали
Так, согласно обновленному списку материально-технической помощи от Германии Украине предоставлено:
- 20 БМП Marder (вместе с боеприпасами и запчастями со складов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 120);
- 10 ОБТ Leopard 1A5 (по совместному с Данией проекту) (суммарно: 50);
- боеприпасы для ОБТ Leopard 1;
- боеприпасы для БМП Marder;
- 1 система ППО IRIS-T SLM (суммарно: 4);
- 1 система ПВО IRIS-T SLS (суммарно: 2);
- 3 РСЗВ HIMARS;
- 21,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 111,000);
- 21,000 боеприпасов калибра 155 мм (из запасов Бундесвера и промышленности) (суммарно: 111,000);
- 128 дымовых/осветительных снарядов калибра 155 мм (суммарно: 21,000);
- 4 системы датчиков и глушилок против дронов (суммарно: 88);
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями (суммарно: 21);
- 2 БРЕМ DACHS (суммарно: 11);
- 4 машины разминирования WISENT 1 с запасными частями (суммарно: 42);
- материальные средства для обезвреживания взрывоопасных предметов (из запасов Бундесвера и промышленности);
- 3 системы защиты для вертолетов AMPS (Airborne Missile Protection System) (суммарно: 8);
- 100 приборов ночного видения (суммарно: 600);
- IT-снаряжение;
- 3 системы защиты для вертолетов AMPS (Airborne Missile Protection System) (суммарно: 8);
- 100 приборов ночного видения (суммарно: 600);
- IT-снаряжение;
- 16 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros (суммарно: 62);
- 100 штурмовых винтовок MK 556 (суммарно: 1625);
- 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180,000 патронов к ним (суммарно: 230/240,000);
- 100 винтовок HAENEL CR 308 (суммарно: 331);
- 4 млн патронов для стрелкового оружия (суммарно: 54,6 млн);
- спасательные лодки.
Напомним
Министр обороны США Ллойд Остин призвал других партнеров предоставлять дополнительные ПВО Украине, не только Patriot, это могут быть NASAMS и тому подобное.