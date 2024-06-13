В США закликають інших надавати Україні не лише Patriot, а й інші системи ППО
Київ • УНН
США закликають інші країни надати Україні додаткові системи протиповітряної оборони, такі як Patriot і NASAMS, щоб посилити можливості протиповітряної оборони України проти російських атак.
В США багато часу приділяють тому, щоб закликати інших надавати додаткові ППО Україні, не лише Patriot, це можуть бути NASAMS тощо. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу, та додав, що в нього немає сьогодні якихось оголошень про Patriot, передає кореспондент УНН.
Щодо Patriot. Протиповітряна оборона є моїм пріоритетом вже місяці і ми щоразу наголошуємо, що потрібно надавати додаткові системи ППО Україні, але не лише це. Я, президент Байден, Джейк Салліван, Блінкен багато часу приділяємо тому, щоб закликати інших надавати додаткові спроможності, не лише Patriot – це NASAMS, інші можливості, які потрібні Україні. І також перехоплювачі, щоб зміцнити ці платформи
Він сказав, що у нього немає сьогодні якихось оголошень про Patriot.
"Але ми постійно співпрацюємо з нашими українськими партнерами і зробимо все, що можемо для того, щоб надати їм можливості, які їм потрібні якомога швидше", - заявив Остін.
Доповнення
AP повідомляло з посиланням на джерела, що США відправлять Україні ще одну ракетну систему Patriot.
Голова Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвєра коментуючи інформацію ЗМІ про рішення США передати ще один Patriot з Польщі в Україну, заявив, що переміщення всієї батареї Patriot в Україну є небезпечним.