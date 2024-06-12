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США відправлять в Україну ще один ракетний комплекс Patriot - AP

США відправлять в Україну ще один ракетний комплекс Patriot - AP

Київ • УНН

 • 51990 перегляди

США надішлють Україні ще один ракетний комплекс Patriot для посилення протиповітряної оборони від інтенсивних російських атак.

США відправлять Україні ще одну ракетну систему Patriot. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі

У відповідь на заклики України щодо посилення протиповітряної оборони в умовах інтенсивних атак рф, Сполучені Штати відправлять ще одну ракетну системи Patriot.

Два американських чиновника підтвердили цю інформацію відповідно до умов анонімності.

Додамо

Це буде вже друга система Patriot, яку США нададуть Україні.

Рішення про це було схвалено президентом Джо Байденом. Проте точна кількість ракет для цієї системи не була оголошена.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у минулому місяці активно закликав до надання додаткових систем Patriot, стверджуючи, що це допоможе українським силам протистояти інтенсивним бомбардуванням з боку рф. Він заявив, що терористична країна запускає близько 3000 бомб щомісяця по Україні.

Німеччина передасть Україні ще одну систему Patriot31.05.24, 16:41 • 21723 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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