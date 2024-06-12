США отправят Украине еще одну ракетную систему Patriot. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали

В ответ на призывы Украины по усилению противовоздушной обороны в условиях интенсивных атак рф, Соединенные Штаты отправят еще одну ракетную системы Patriot.

Два американских чиновника подтвердили эту информацию в соответствии с условиями анонимности.

Добавим

Это будет уже вторая система Patriot, которую США предоставят Украине.

Решение об этом было одобрено президентом Джо Байденом. Однако точное количество ракет для этой системы не было объявлено.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в прошлом месяце активно призывал к предоставлению дополнительных систем Patriot, утверждая, что это поможет украинским силам противостоять интенсивным бомбардировкам со стороны РФ. Он заявил, что террористическая страна запускает около 3000 бомб ежемесячно по Украине.

Германия передаст Украине еще одну систему Patriot